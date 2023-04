Bereid je voor op extra paspoort- en ID-kaartaanvragen

De komende jaren verwachten gemeenten extra drukte bij de aanvraag van paspoorten en ID-kaarten. Dat komt doordat de termijn om paspoorten te verlengen in 2014 verlengd is van vijf naar tien jaar. Dit betekent dat er vanaf 2024 een grote groep mensen is van wie het paspoort verloopt en vernieuwd moet worden.

Paspoortcyclus

De zogenaamde paspoortcyclus zorgt op de afdeling Burgerzaken voor drukke en minder drukke jaren: de aanvragen volgen als het ware een golfbeweging. Als gevolg van het verlengen van de verlengingstermijnen voor paspoorten wordt er van 2024 tot en met 2029 weer een hausse aan aanvragen verwacht.

Er is dan een grote groep inwoners van wie paspoort of ID-kaart verloopt en vernieuwd moet worden. Zij hebben tussen 2014 en 2018 voor het laatst een nieuw reisdocument aangevraagd.

Demografie

Niet alleen de aanvraagtermijnen zijn van belang als het gaat om het aantal te verwachten aanvragen. Ook demografische gegevens zijn van invloed. Als het aantal inwoners stijgt of als er relatief veel jeugd in de gemeente woont kan het aantal aanvragen afwijken van het landelijk gemiddelde. Maar dat er een significante stijging in het aantal aanvragen komt, staat als een paal boven water.

VIP-leergang

Gemeenten dienen zich voor te bereiden op de extra aanvragen, door bijvoorbeeld nieuw personeel aan te trekken en de dienstverlening te optimaliseren. Op deze wijze kunnen de wachttijden voor een nieuw reisdocument worden geminimaliseerd.

Nieuw personeel kan echter niet direct aan de slag. De extra collega’s zullen een opleiding nodig hebben om aan de slag te kunnen gaan. Speciaal voor nieuwe medewerkers op de afdeling Burgerzaken heeft Segment de VIP leergang in het leven geroepen: Versneld Inzetbare Personen.

Deze leergang bestaat uit twee cursussen (Startersmodule en de Module Nederlandse reisdocumenten en Rijbewijzen) om een vliegende start te maken op de afdeling. Ook personeel dat een kennisupdate kan gebruiken, kan zich inschrijven voor een of beide cursussen.

