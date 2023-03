Parkeren, toerisme en honden uitschieters lokale lasten

De totale begrote opbrengst van gemeentelijke woonlasten stijgt in 2023 naar 9,3 miljard euro. Vorig jaar werd deze begroot op 8,8 miljard. Van de overige lokale lasten levert parkeerbelasting het meeste op met 1,2 miljard euro, een stijging van 7,3 procent. De opbrengst uit de toeristentaks steeg met bijna 25 procent het hardst. Hondenbelasting wordt in steeds meer gemeenten afgeschaft, waardoor de opbrengst daalt met bijna 15 procent. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten.

Het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen, COELO, presenteert vandaag de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten. De Atlas is geheel interactief online in te zien. Ook is er een Lokale lasten calculator waarmee je de lasten in een bepaalde gemeente kan laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere.

Alles bij elkaar begroten gemeenten ruim 12 miljard euro te ontvangen uit lokale heffingen. Dat komt overeen met de waarnemingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en is ruim 6 procent meer dan voor 2022. De stijging is daarmee de grootste in jaren, aldus het CBS.

Gemeentelijke woonlasten

De totale begrote opbrengst uit de onroerendezaakbelastingen (ozb) bedraagt in 2023 ruim 5 miljard euro. Van de afvalstoffenheffing is dat 2,4 miljard en de rioolheffing bijna 2 miljard euro. De woonlasten stegen dit jaar met bijna 5 procent voor eigenaren en ruim 3 procent voor huurders. Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 944 euro aan de gemeente, een huurder 436 euro.

Ozb-tarief

In 2023 wordt voor de Ozb de Woz-waarde in peiljaar 2022 als grondslag gebruikt. De waarde van een gemiddelde woning steeg 17 procent in vergelijking met 2021. Huishoudens zijn niet datzelfde percentage meer kwijt aan de ozb. Gemeenten verlagen namelijk over het algemeen hun tarief, dit jaar met gemiddeld 9,5 procent.

Het ozb-tarief voor woningen ligt daardoor gemiddeld 6 procent hoger dan vorig jaar. Het doorsnee huishouden betaalt dit jaar ruim 25 euro meer. Het tarief voor eigenaren en dat voor gebruikers van niet-woningen stijgt met respectievelijk 7,3 en 6,6 procent.

Afval en riool

De gemiddelde afvalstoffenheffing voor huishoudens stijgt dit jaar met ruim 12 euro. Voor de rioolheffing voor huishoudens wordt gemiddeld 7,35 euro betaald, een stijging van 3,6 procent. Bij bedrijven loopt de stijging uiteen van ruim 4 procent tot 6,4 procent.

Overige belastingen

De parkeer-, toeristen- en precariotaks zijn de belangrijkste overige belastingen voor de opbrengst. Die uit de parkeerbelasting is het hoogst met 1,2 miljard euro, een stijging van ruim 7 procent ten opzichte van vorig jaar. De tweede is de toeristentaks met een begrote opbrengst 429 miljoen euro, een stijging van bijna 25 procent.

De opbrengst uit de precariobelasting is dit jaar naar verwachting 40 miljoen euro, 2,6 procent meer dan vorig jaar. De enige daler is de opbrengst uit de hondenbelasting, die met 18,4 procent naar beneden gaat tot 39 miljoen euro. Dot komt doordat een fors aantal gemeenten de taks afschaft.

Parkeerbelasting

In 143 van de gemeenten wordt parkeerbelasting geheven. Het kan gaan om de kosten van een vergunning om ergens regelmatig te staan, of om een betaling om ergens incidenteel te parkeren. Het tarief om een uur in het centrum van een gemeente op de openbare weg te mogen parkeren stijgt gemiddeld 7,4 procent naar 3,77 euro.

Toeristenbelasting

In 2023 betalen toeristen gemiddeld bijna 12 procent meer aan toeristenbelasting dan in 2022. Net als vorig jaar heft 89 procent van de gemeenten deze taks. Gemiddeld betalen toeristen 3,27 euro per hotelovernachting.

Precariobelasting

Precariobelasting kon worden geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, zoals ondergrondse en bovengrondse leidingen. Hoewel de belasting sinds 2021 niet meer wordt opgelegd, betalen huishoudens en bedrijven nog twee jaar via hun netbeheerder. In 2023 betalen huishoudens de kosten van de kabeltaks van netbeheerders in 2021. Gemiddeld gaat het om 31 euro, waarmee ze 2,4 procent meer betalen dan vorig jaar.

Hondenbelasting

De hondenbelasting daalt juist, met bijna 15 procent. Die daling is al een aantal jaren aan de gang. Maar liefst 17 procent van de gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting kenden schaft deze taks nu af. In 136 gemeente betalen hondenbezitters nog gemiddeld 80 euro aan de gemeente, 2,5 procent meer dan vorig jaar.

Leges

De opbrengsten aan secretarieleges voor paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen zijn begroot op 215 miljoen euro en dalen daarmee licht. De kosten stijgen gemiddeld zo’n tweeënhalve euro per product. Een uittreksel uit de basisregistratie personen is gemiddeld 61 cent duurder geworden. De opbrengst uit de bouw- en woonleges zoals vergunningen stijgt met 1,2 procent tot 612 miljoen euro.