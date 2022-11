Nieuw: Leergang adviseur integrale gebiedsontwikkeling 

In januari 2023 start Segment met de Leergang adviseur integrale gebiedsontwikkeling.

De komende jaren staat er buiten van alles gebeuren. Tot 2030 moeten er 900.00 extra woningen worden gebouwd met alles wat daar aan natuur, recreatie, voorzieningen en mobiliteit bij hoort. Daarnaast zal een groot deel van het landelijk gebied een grote transformatie ondergaan om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. En de Omgevingswet komt ook om de hoek kijken.

Gebiedsontwikkeling belangrijker dan ooit

Woningbouw in een integrale gebiedsontwikkeling is de rode draad in deze praktijkleergang. We hebben veel aandacht voor de noodzaak van versnelling en de druk die daarop, met name vanuit het ministerie, wordt gelegd, versus verschillende signalen dat woningbouw mogelijk kan stagneren. We bekijken scenario’s en wat deze voor gemeenten en andere partijen betekenen. En hoe we daarmee moeten omgaan. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee belangrijker dan ooit. De rol die gemeenten daarin spelen ook.

Praktisch

Vanuit de praktijk komen steeds alle aspecten aan bod die jou als projectleider, beleidsmedewerker, jurist of planeconoom inzicht en kennis geven van alles wat er bij komt kijken.

