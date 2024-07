Stappenplan voor natuurbegraafplaats en gebiedsontwikkeling

Begraven worden in de natuur in plaats van op een (gemeentelijke) begraafplaats. De vraag hiernaar groeit. Ook biedt het gemeenten verschillende voordelen, zo schrijven de VNG, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Ze ontwikkelden daarom een handreiking over de mogelijkheden voor gemeenten.

Een natuurbegraafplaats is een natuurgebied waar overledenen worden begraven of waar een urn in de grond kan worden geplaatst. Het zijn openbaar toegankelijke gebieden met wandelpaden. Soms zijn er ook faciliteiten om bijvoorbeeld iets te drinken of iets te organiseren. Op een natuurbegraafplaats moet ook worden voldaan aan wettelijke eisen conform de Wet op Lijkbezorging, zoals afstand tot grondwater en minimumgrafdiepte. De grafrust is er voor onbepaalde tijd van toepassing. Het beheer is in handen van een gecertificeerde natuurbeheerder en alleen het gebruik van natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen wordt toegestaan.

Natuurbegraven biedt mogelijkheden

De behoefte aan zo’n laatste rustplaats in de natuur groeit binnen de samenleving, volgens de VNG, Natuurmomenten en Natuurbegraven Nederland. Gemeenten krijgen vaker te maken met de wens om hierin te voorzien. Volgens de partijen biedt de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats ook mogelijkheden. Zoals het creëren van multifunctionele natuurgebieden die bijdragen aan biodiversiteit en de recreatieve waarde van een gebied. ‘Het helpt gemeenten om beleidsdoelstellingen te halen zonder dat er overheidsgelden nodig zijn voor het onderhoud en de ontwikkeling van de natuur.’

Stappenplan voor realisatie

De partijen komen daarom met de handreiking ‘Natuurbegraven: kansen voor gebiedsontwikkeling’ voor gemeenten die een natuurbegraafplaats willen realiseren. Met een helder en beknopt stappenplan in het proces van de van de initiële verkenning en ruimtelijke ontwikkelingsfase tot uiteindelijke realisatie. En de nadruk op het belang van participatie en draagvlak onder omwonenden en stakeholders. Het biedt praktische tips voor een doelgerichte en succesvolle implementatie. Ook helpt de gids bij het behalen van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en recreatie.

Praktijkvoorbeelden

Er worden ook verschillende succesvolle casussen uitgelicht, zoals Landgoed Mookerheide in de gemeente Mook en Middelaar. Hier heeft natuurbegraven bijgedragen aan het herstel van een monumentaal landgoed. Ook in de gemeente Maashorst is natuurbegraven mogelijk gemaakt, midden in Oergebied de Maashorst, door het omvormen van productiebos, wei- en akkerland. Hiermee is een toegankelijk natuur- en recreatiegebied is ontwikkeld.