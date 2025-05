Hervorming Wmo kan honderden euro’s per maand extra kosten

Mensen met een langdurige handicap of chronische ziekte zijn vanaf 2027 per maand mogelijk tot honderden euro’s meer kwijt aan zorgkosten. Dat stelt het Nibud op basis van een eigen berekening.

Het wetsvoorstel voor hervorming van de Wmo bevat een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die kan oplopen tot ruim 300 euro per maand. Met het voorstel wil het kabinet de Wmo betaalbaar houden. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, maar zij zijn steeds meer geld kwijt aan deze regeling.

Sinds 2019 betalen mensen voor Wmo-ondersteuning – zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning – een vast bedrag van rond de 20 euro per maand (in 2025 21 euro). Het kabinet wil dit vaste bedrag afschaffen en voor inkomens vanaf 135 procent van het sociaal minimum een eigen bijdrage invoeren die afhankelijk is van inkomen en vermogen. Tot 135 procent van het sociaal minimum blijft er een vast tarief van rond de 23 euro. Daarna gaat met elke 100 euro boven deze grens de eigen bijdrage 10 euro omhoog. Het wetsvoorstel maakt daarnaast geen onderscheid in leeftijd of leeftijdsfase.

Het Nibud wijst erop dat de eigen bijdrage voor de Wmo niet de enige uitgave die mensen als gevolg van hun beperking hebben. Vaak hebben ze hogere uitgaven aan energie, vervoer, kleding en voeding dan andere huishoudens. Nibud directeur Arjan Vliegenthart: ‘Uit een eerder onderzoek van het Nibud blijkt dat bijna 40 procent van deze groep nu al zorg mijdt vanwege de kosten, met alle gevolgen van dien.’