Het diploma Burgerzaken haal je bij Segment

Het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB is ontworpen om de publieke dienstverlening in Nederland te optimaliseren. Het stelsel bestaat uit 8 diplomalijnen, die allemaal worden aangeboden door Segment als officiële partner van de NVVB.

Van de acht diplomalijnen zijn er vier op NLQF niveau-4 en vier op NLQF niveau-6. De diplomalijnen zijn ontworpen om medewerkers van gemeenten op te leiden voor specifieke taken binnen het vakgebied Burgerzaken.

Diplomalijnen

Om je als medewerker verder te verdiepen in Burgerzaken en je diploma te behalen kun je bij Segment aan de slag met de volgende diplomalijnen:

Les in kleine groepen

Het volgen van de diplomalijnen Burgerzaken bij Segment biedt veel voordelen. Zo worden de lessen gegeven in kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de deelnemers. Ook vinden onze uitvoeringen door de kleine groepsgrootte bijna altijd doorgang. Onze docenten zijn afkomstig uit het vakgebied en hebben veel praktijkervaring. Dit zorgt ervoor dat de studenten de juiste kennis opdoen en vaardigheden leren, die ze nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daarnaast krijgen de studenten een persoonlijk opleidingsplan waardoor ze precies weten wat ze moeten leren en hoe ze dit kunnen bereiken.

De diplomalijnen Burgerzaken van Segment zijn een uitstekende keuze voor iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied Burgerzaken. Of je nu nieuw bent in het vakgebied of al jarenlang ervaring hebt, de diplomalijnen van Segment bieden de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.

Waarom het Diplomastelsel Burgerzaken?

Het Diplomastelsel Burgerzaken is ontworpen met het oog op de behoeften van zowel managers als medewerkers in de publieke dienstverlening. Als manager wil je een sterk team bouwen dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. Als medewerker wil je jouw werk zo goed en prettig mogelijk kunnen doen. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt de tools en trainingen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

NLQF Certificering

Een belangrijk aspect van het Diplomastelsel Burgerzaken is de NLQF certificering. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken. Dit betekent dat de diploma’s die worden behaald binnen het Diplomastelsel Burgerzaken een duidelijke indicatie geven van het niveau van kennis en vaardigheden van de houder.