RvlG verwacht geen grote problemen paspoortpiek

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ziet een toename van het aantal aanvragen voor het vernieuwen van een paspoort of identiteitskaart. Vanaf dit jaar wordt een paspoortpiek verwacht. Of gemeenten voldoende maatregelen hebben genomen om de wachttijden te beperken moet blijken, maar grote problemen worden niet verwacht.

De RvIG waarschuwde gemeenten vorig jaar al rekening te houden met een paspoortpiek vanaf 2024, omdat in 2014 de geldigheidsduur van een reisdocument van 5 naar 10 jaar is aangepast.

Volgens de paspoortdienst komt de toename die ze zien overeen met de aantallen waar ze op voorhand rekening mee hielden. Het aantal aanvragen is terug op het niveau van vóór 2019. Dat jaar ontstond er een dip, omdat de laatste documenten met een geldigheidsduur van 5 jaar in de periode daarvoor zijn vervangen.

Wachttijden

Hoelang de wachttijden bij gemeenten worden door het toenemende aantal aanvragen, weet de RvIG niet. Dat hangt per gemeente af ‘van de mate waarin het is gelukt zich voor te bereiden en hoeveel mensen tegelijk een paspoort of identiteitskaart willen aanvragen’. Dat zegt ook de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Extra personeel

Volgens de RvIG hebben gemeenten onder andere extra personeel aangetrokken, de balies en openingstijden uitgebreid en andere medewerkers bijgeschoold om te kunnen bijspringen. ‘Of dit voldoende is, gaat de komende tijd blijken.’ Het advies aan inwoners is om niet tot het laatste moment te wachten met hun aanvraag.

Inwoners informeren

De NVVB adviseert daarnaast informatie op de gemeentewebsite in de gaten te houden. Veel gemeenten attenderen hun inwoners op de website, met een brief en via andere kanalen om op tijd een nieuw paspoort aan te vragen. De RvIG stelde voorbeeldberichten op.