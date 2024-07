Top 10: best gelezen artikelen eerste helft 2024

Het jaar is doormidden én er is veel gebeurd in het eerste half jaar van 2024. Daarom de top 10 met best gelezen artikelen van de eerste 6 maanden. Zo ben je weer op de hoogte wat er zoal in gemeenteland speelde.

Met stip op nummer 1: Cao gemeenten en werkbedrijven 2024 definitief

Afgelopen december werd bekend dat de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2024 na de ledenraadpleging definitief werden. Gemeenten gingen akkoord met het resultaat van de onderhandelingen door werkgevers en vakbonden. Ook de Cao Sociale werkvoorziening (SW) en Cao Aan de slag werden na een lang traject definitief. Ze gelden vanaf dit jaar tot en met 31 maart 2025.

2. Grote groep heeft toch geen recht op compensatie alleenverdieners

Op de tweede plek komt dit recente, en nu al veelgelezen, artikel over de compensatie voor alleenverdieners. Bij het compenseren van ‘alleenverdieners’ die onterecht onder het bestaansminimum komen, zal een grote groep inwoners worden benaderd terwijl zij er toch geen recht op hebben. Het gaat om 2000 tot 3000 huishoudens, zo verwachtte toenmalig minister Schouten (Armoedebeleid).

3. Opschalingskorting vanaf 2026 definitief geschrapt

Op plaats drie in deze lijst, het artikel over de opschalingskorting die vanaf 2026 definitief wordt geschrapt. Daardoor krijgen gemeenten dat jaar 675 miljoen euro extra. Ook is besloten om de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten al vanaf 2024 in te voeren, voor meer stabiliteit. Dit betekent wel dat er in 2025 eenmalig 675 miljoen euro minder in het gemeentefonds zit.

4. Financiële slagkracht gemeenten in gevaar

Een artikel dat aan het bovenstaande voorafgaat, gaat over de onbalans in taken en opgaven en middelen die de slagkracht van gemeenten bedreigt. Dat was de belangrijkste conclusie die BDO accountants trok uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek Nederlandse gemeenten 2024.

5. Vakantieverblijf permanent bewonen ‘druppel op gloeiende plaat’

Met 390.000 woningen is het tekort op de woningmarkt hoog en dat blijft naar verwachting ook zo de komende jaren. De nieuwe coalitie heeft in de strijd tegen het woningtekort het gedogen van permanente bewoning van vakantiewoningen in haar akkoord opgenomen. Oud-minister De Jonge onderzocht de mogelijkheden voor transformatie van vakantiewoningen.

6. Groeiende zorgen om participatie onder de Omgevingswet

Steeds meer gemeenten lopen tegen de keerzijde van de participatieplicht onder de Omgevingswet aan, zo schreven we in maart. Tegenstanders van ontwikkelplannen stellen onvoldoende gehoord te zijn en mobiliseren raadsleden. De gang naar de Raad van State levert intussen flinke vertraging van projecten op. Terneuzen en Eindhoven delen in dit artikel hun ervaringen.

7. Wisselende ervaringen tijdens eerste weken Omgevingswet

De Omgevingswet hield de gemoederen flink bezig. Zo hebben veel gemeenten alles uit de kast gehaald om klaar te zijn voor deze wet, die op 1 januari inging. Punt van zorg: of de digitalisering stabiel genoeg zou zijn. Niet iedereen was daar even gerust op, zo leerde een korte rondgang langs vier gemeenten.

8. Aantal opvangplekken spreidingswet bekend

De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (spreidingswet) is per 1 februari van kracht geworden. Provincies en gemeenten moeten dit jaar samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers regelen, die er half 2025 moeten zijn. Ook al wil het nieuwe kabinet van de spreidingswet af, deze blijft van toepassing tot hij wordt ingetrokken.

9. Nieuwe wetten en wijzigingen in 2024

Wat veranderde er per 1 januari 2024 onder meer qua wet- en regelgeving voor gemeenten? De Omgevingswet trad uiteindelijk in werking en het naamrecht veranderde ingrijpend. Ook werden nieuwe bouwregels van kracht en meer. Een overzicht.

10. Adviescollege tegen afschaffen abonnementstarief Wmo

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is tegen het afschaffen van het abonnementstarief voor Wmo-hulp, bleek in januari. ‘Het maakt de regeling onnodig complex terwijl simpelere en minder belastende alternatieven voorhanden zijn.’ De conclusie was om het wetsvoorstel daartoe niet in te dienen.