Geen ozb- of rioolheffing op leegstaand kantoorpand

Het Hof ‘s-Hertogenbosch vernietigt de aanslagen ozb en rioolheffing omdat er geen sprake is van gebruik van het kantoorpand door de eigenaar.

De man en zijn echtgenote bezitten per 1 januari 2023 een leegstaand kantoorpand waarin tot 18 januari 2018 een notariskantoor was gevestigd. Het pand heeft een zakelijke bestemming en staat langdurig te koop en te huur. Voor 2023 legt de heffingsambtenaar aanslag ozb gebruiker niet-woning, rioolheffing gebruiker en zuiveringsheffing bedrijven op. De man maakt bezwaar en voert aan dat hij het pand niet daadwerkelijk gebruikt sinds sluiting notariskantoor en enkel water verbruikt voor schoonmaak. De rechtbank verklaart zijn beroep gegrond, waarna de inspecteur in hoger beroep gaat. In geschil is of in het kader van de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en zuiveringsheffing sprake was van ‘gebruik’ van het kantoorpand.

Geen gebruik ozb en rioolheffing

Het hof hanteert bij ozb de definitie in artikel 220 Gemeentewet: metterdaad bezigen ter bevrediging van eigen behoeften met duurzaam gebruik. Het pand staat sinds 2018 werkelijk leeg zonder werkzaamheden gericht op gebruik, zodat geen sprake is van feitelijk of duurzaam gebruik. Hierdoor valt de man niet onder ‘gebruiker’ en vernietigt het hof de aanslag ozb gebruiker niet-woning over 2023. Voor rioolheffing sluit het hof aan bij ozb-definitie, ondanks dat artikel 228a Gemeentewet ziet op waterafvoer. Enkel afvoer voor schoonmaak is onvoldoende aanwijzing voor gebruik in de zin van de verordening. Daarom vernietigt het hof ook de aanslag rioolheffing gebruiker.

Bevestiging zuiveringsheffing

Hof beoordeelt zuiveringsheffing op grond van artikel 122d Waterschapswet en bijbehorende verordening. De inspecteur wijst erop dat feitelijke beschikkingsmacht over de ruimte volstaat voor heffing; daadwerkelijk gebruik is niet vereist. De man voert water af vanuit het pand en heeft de feitelijke beschikkingsmacht. Daarom is aanslag zuiveringsheffing bedrijven terecht opgelegd. Het hof verklaart het hoger beroep tot dat onderdeel gegrond en bevestigt de verminderde aanslag.