Parkeerautomaatmelding wekt vertrouwen: naheffing parkeerbelasting vernietigd

De gehate gele wielklem keert terug in het Nederlandse straatbeeld. Vier grote gemeenten zetten de klem inmiddels weer, zeker vijf andere gaan dat ook doen of overwegen het. Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, en Terneuzen gebruiken de wielklem inmiddels weer. Utrecht en Eindhoven voeren de klem in het najaar in. Middelburg, Vlaardingen en Nijmegen overwegen... lees verder