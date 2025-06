Vernietiging naheffingsaanslag parkeerbelasting wegens technische storing bij gemeente

Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een vrouw niet op een andere manier parkeerbelasting hoefde te betalen, omdat zij door een storing die aan de gemeente te wijten was niet kon voldoen aan de voorwaarden voor parkeren met een vergunning.

Een vrouw ontving een naheffingsaanslag parkeerbelasting voor het parkeren in Amsterdam, omdat volgens de heffingsambtenaar geen of te weinig parkeerbelasting was betaald. De vrouw diende bezwaar in tegen de parkeerbon; dit bezwaar werd afgewezen, waarna zij beroep instelde bij de rechtbank.

Storing

De vrouw voert aan dat zij een invalide parkeervergunning heeft. Deze lag ook zichtbaar op het dashboard van de auto, onder het voorruit van de auto. Voor Amsterdam heeft zij daarnaast, behorend bij de invalide parkeervergunning, een bezoekersvergunning. Om deze te kunnen gebruiken voor een andere auto moest de vrouw een kentekenwijziging doorgeven, maar dit was niet mogelijk. Bij het doorgeven van het kenteken was de website van de gemeente Amsterdam niet bereikbaar. Ook de app van de gemeente waarop je een kentekenwijziging kan doorgeven functioneerde niet. Bovendien was de gemeente telefonisch niet bereikbaar, zodat de kentekenwijziging ook niet telefonisch doorgegeven kon worden.

De heffingsambtenaar stelde dat parkeren met vergunning alleen mogelijk is als aan alle voorwaarden wordt voldaan, waaronder registratie van het kenteken, en dat bij het ontbreken daarvan op een andere manier parkeerbelasting betaald had moeten worden.

Risico van gemeente

De rechtbank vond dat de technische storing bij de gemeente, waardoor registratie van het kenteken niet mogelijk was, niet aan de vrouw kan worden toegerekend. De storing was door de heffingsambtenaar niet betwist en de rechtbank vindt deze omstandigheid voor risico van de gemeente. Ook telefonisch kon de vrouw de wijziging niet doorgeven. Volgens de rechtban is de vrouw niet verplicht op een andere wijze parkeerbelasting te voldoen als zij door een aan de gemeente te wijten storing niet aan de voorwaarden voor het parkeren met vergunning kon voldoen.

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde zowel de uitspraak op bezwaar als de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting.