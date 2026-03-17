ANWB: Betrek bewoners beter bij parkeerplannen in de wijk

Veel bewoners voelen zich nauwelijks betrokken bij het parkeerbeleid in hun buurt, terwijl parkeerdruk voor velen dagelijkse realiteit is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de ANWB. De organisatie roept gemeenten op om bewoners actiever te betrekken bij het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor straten en wijken.

Voor veel mensen is het vinden van een parkeerplek in de eigen buurt niet vanzelfsprekend. Slechts de helft van de bewoners vindt zonder moeite een plek, terwijl een kwart het rijgedrag of autogebruik aanpast vanwege de parkeerdruk.

Volgens bewoners zijn er verschillende oorzaken voor de problemen. Zo noemt 38% een tekort aan parkeerplaatsen, 27% wijst naar bezoekers van buiten de wijk en 21% naar bezoekers van voorzieningen zoals winkels en horeca. Daarnaast ervaart 25% overlast van bedrijfswagens die in woonwijken worden geparkeerd.

Balans tussen groen en parkeren

Tegelijkertijd hechten bewoners niet alleen waarde aan parkeerruimte, maar ook aan een prettige leefomgeving. Bijna de helft (48%) vindt dat groen een belangrijke rol moet spelen in de inrichting van wijken, tegenover 43% die voldoende parkeergelegenheid het belangrijkst vindt.

Opvallend is dat veel autobezitters bereid zijn om concessies te doen. Zo geeft 44% aan best verder te willen lopen naar de auto als dat bijdraagt aan een groenere en leefbaardere buurt. Toch voelt slechts 20% van de bewoners zich op dit moment betrokken bij het parkeerbeleid van de gemeente.

Volgens de ANWB ligt daar een duidelijke opgave: gemeenten moeten beter luisteren naar bewoners en bij hun plannen rekening houden met zowel de behoefte aan parkeerruimte als de wens voor meer groen en leefbaarheid.

In Gouda zette de rechter onlangs een streep door het parkeerbeleid, waarbij een gevoelig punt werd blootgelegd. De gemeente had nagelaten inwoners goed te betrekken bij de besluitvorming, terwijl zij ervan uitging dat bewoners het spanningsveld tussen auto en leefbaarheid wel begrijpen. De rechter vatte dit samen als: ‘Over hen, zonder hen’.

Bron: Volkskrant, 16 maart 2026