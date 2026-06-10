(Onterechte) parkeerboetes door scanauto’s zijn primair verantwoordelijkheid van gemeenten

Minister Heerma wil gemeenten niet aanspreken op hun parkeerbeleid, omdat gemeenten hierin zelfstandig verantwoordelijk zijn en geen uitvoerders zijn van landelijk beleid. Binnen die gemeentelijke autonomie vindt de minister het niet passend zich te mengen in de lokale uitvoeringspraktijk, ook als daar zorgen over bestaan.

In antwoord op Kamervragen over parkeerboetes door scanauto’s benadrukt de minister dat parkeerbelasting en de handhaving daarvan een lokale verantwoordelijkheid zijn.

De vragen volgden op berichtgeving over onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waaruit zou blijken dat scanauto’s jaarlijks grote aantallen foutieve naheffingen genereren. De minister erkent dat het nooit wenselijk is wanneer burgers onterecht een parkeerboete ontvangen, maar wijst erop dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun parkeerbeleid, de hoogte van parkeerbelasting en de wijze van handhaving.

Waarborgen

Bij de inzet van scanauto’s gelden verschillende wettelijke waarborgen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In bepaalde gevallen moeten gemeenten vooraf een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren en beschikken zij over een Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast verbiedt de AVG in beginsel volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volgens het onderzoek van de AP worden de resultaten van scanauto’s in de onderzochte gemeenten nog altijd door een medewerker gecontroleerd voordat een naheffing wordt opgelegd.

AI

Ook de nieuwe Europese AI-verordening kan van toepassing zijn wanneer gemeenten gebruikmaken van kunstmatige intelligentie bij handhaving. Daarnaast moeten gemeenten voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de Algemene wet bestuursrecht, waaronder de verplichting om besluiten zorgvuldig voor te bereiden en goed te motiveren.

De minister beschikt niet over cijfers over de ontwikkeling van gemeentelijke inkomsten uit parkeerboetes na invoering van scanauto’s en wijst de suggestie af dat gemeenten handhaving inzetten als verdienmodel.

Ten aanzien van de rechtsbescherming van burgers benadrukt het kabinet dat tegen iedere parkeerboete bezwaar en beroep openstaat. Bezwaarschriften kunnen zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. Wanneer een naheffing uiteindelijk onterecht blijkt te zijn opgelegd, wordt deze vernietigd en worden eventueel betaalde bedragen teruggestort.

Wel erkent de minister dat een hoog foutpercentage het vertrouwen van burgers in de overheid kan schaden. Hij gaat er echter vanuit dat gemeenten eventuele problemen serieus oppakken en blijven werken aan verbetering van hun dienstverlening en handhavingspraktijk.