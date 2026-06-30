Minister ziet geen aanleiding voor landelijke uniformering gehandicaptenparkeerkaart

Minister Sterk erkent dat er landelijke verschillen in beleid zijn rond de gehandicaptenparkeerkaart en mobiliteitsregels. Deze verschillen kunnen voor gebruikers onduidelijk en soms belastend zijn, maar de minister wijst erop dat de verschillen grotendeels voortvloeien uit de wettelijke beleidsvrijheid van gemeenten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onder meer parkeerbeleid, milieuzones, zero-emissiezones, autoluwe gebieden, verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen. Ook de uitgifte van de gehandicaptenparkeerkaart ligt bij gemeenten. Hoewel hiervoor landelijke regels gelden – zoals de verplichte geneeskundige keuring – hebben gemeenten ruimte om eigen keuzes te maken. Daardoor ontstaan verschillen in bijvoorbeeld tarieven, procedures en voorwaarden. Uit een recent onderzoek naar gemeentelijke verschillen blijkt dat deze variatie inderdaad bestaat.

Onderzoek naar verschilen

De minister begrijpt dat deze verschillen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart lastig kunnen zijn. Daarom stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten om informatie over de gehandicaptenparkeerkaart beter vindbaar te maken en goede voorbeelden met elkaar te delen. Daarnaast heeft de minister toegezegd de uitkomsten van het onderzoek over gemeentelijke verschillen te bespreken met de VNG, om te bezien hoe de verschillen waar mogelijk kunnen worden verkleind.

VN-verdrag

Vervolgens gaat de minister in op de stelling dat het huidige beleid in strijd zou zijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Volgens de minister verplicht het verdrag overheden om de mobiliteit van mensen met een beperking te bevorderen, maar sluit dit gemeentelijke beleidsvrijheid niet uit. Verschillen tussen gemeenten zijn volgens haar toegestaan, zolang mensen met een beperking daardoor niet onevenredig worden benadeeld en de verschillen goed kunnen worden gerechtvaardigd. De minister concludeert dat de huidige gemeentelijke verschillen de mobiliteit van houders van een gehandicaptenparkeerkaart niet beperken en daarom niet strijdig zijn met het VN-verdrag.

ParkerenPlus

Tot slot wijst de minister op enkele ontwikkelingen die de toegankelijkheid moeten verbeteren. Het belangrijkste initiatief is ParkerenPlus, een systeem waarmee houders van een gehandicaptenparkeerkaart na één registratie gebruik kunnen maken van parkeerfaciliteiten in alle aangesloten gemeenten. Het systeem biedt daarnaast een app, website en telefonische helpdesk met informatie over lokale parkeerregels. Tegelijkertijd benadrukt de minister dat de meeste gemeenten ook traditionele gehandicaptenparkeerplaatsen behouden, zodat mensen die minder digitaal vaardig zijn hiervan gebruik kunnen blijven maken. Inmiddels nemen ongeveer dertig gemeenten deel aan ParkerenPlus; aansluiting blijft echter een lokale keuze. Verder verwijst de minister naar landelijke websites waarop informatie beschikbaar is over milieuzones en zero-emissiezones. Voor aangepaste bestel- en vrachtauto’s bestaat bovendien een landelijke ontheffingsregeling via de RDW