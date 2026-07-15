Rotterdam pakt verkeersaso’s aan met kenteken op straatdisplay

Rotterdam zet een nieuw middel in tegen hardrijders en herrieschoppers in het verkeer: de waarschuwingspaal. Rijdt een automobilist te hard, dan verschijnt zijn kenteken groot in beeld op een scherm langs de weg. Het is een proef van zes maanden, bedoeld om overtreders uit hun anonimiteit te halen en direct te confronteren met hun gedrag.

De maatregel komt niet uit de lucht vallen. Al langer krijgt de gemeente klachten over te hard rijden, knallende uitlaten en luide muziek, en dat probleem beperkt zich niet tot één plek in de stad.

Onderdeel van een stevig maatregelenpakket

De waarschuwingspaal is één instrument binnen een veel breder programma. Onder de naam Rotterdamse Verkeersaso Aanpak 2.0 telt de gemeente inmiddels 28 maatregelen tegen asociaal rijgedrag, uiteenlopend van extra handhavingsteams tot fysieke aanpassingen aan de weg zelf. Zo is de Nassaukade teruggebracht van twee rijstroken naar één om hard optrekken te ontmoedigen, en worden op meerdere plekken in de stad straten in de avond en nacht afgesloten voor auto’s en motoren om omwonenden te ontzien.

Waarom geen flitspaal?

Een voor de hand liggende oplossing – meer flitspalen – ligt niet binnen de macht van de gemeente zelf. Het is de Rijksoverheid, niet Rotterdam, die bepaalt hoeveel flitspalen er per regio beschikbaar zijn en waar ze staan. Vandaar de zoektocht naar eigen instrumenten. Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer verwoordt de gedachte erachter kernachtig: overtreders hebben “lak aan de regels” en denken weg te komen zolang ze onopgemerkt blijven.

Vier locaties, half jaar meten

De palen staan de komende zes maanden op de Maasboulevard, Laan op Zuid, Bergweg en de Weissenbruchlaan – stuk voor stuk plekken waar bewoners al langer overlast melden. Mocht privacywetgeving het toelaten, dan wil de gemeente overtreders op termijn ook nog een waarschuwingsbrief thuis sturen.

Evaluatie in 2027

Begin 2027 volgt de evaluatie: leveren de palen minder snelheidsovertredingen op? Pas dan besluit het college of de aanpak stadsbreed wordt uitgerold.

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