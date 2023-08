Warmdraaien voor de Omgevingswet: praktische kennis voor een naadloze overgang 

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd, na meerdere keren te zijn uitgesteld. Voor gemeenten brengt de invoering een grote verandering teweeg. Ondanks het uitstel zijn nog niet alle betrokkenen er volledig klaar voor. Segment Opleidingen biedt uitkomst met een speciaal ontworpen opleidingsaanbod Omgevingswet.

De Nederlandse beleidsarena staat met de aanstaande Omgevingswet aan de vooravond van een cruciale verandering. Deze nieuwe wetgeving belooft een allesomvattende aanpak voor ruimtelijke ontwikkeling, milieu, en leefomgeving, en zal het speelveld voor gemeenten en professionals op deze gebieden ingrijpend transformeren. Maar uit diverse hoeken rijzen twijfels, over zowel de complexiteit van de wet, als de noodzaak van de vernieuwing. Ook de nieuwe software (DSO – Digitale Stelsel Omgevingswet) die met de wet meekomt, blijkt in veel gevallen een struikelblok.

Nog niet klaar voor de invoering

Volgens recent onderzoek van Gemeente.nu en VIND Omgevingszaken blijken veel gemeenten serieuze problemen te ondervinden bij de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 37% van de professionals heeft behoefte aan extra opleidingen, terwijl 47% erkent dat zij betere informatie en kennisuitwisseling nodig heeft en nog niet volledig voorbereid is op de komende veranderingen.

Extra praktische kennis opdoen

De overgang naar de Omgevingswet is geen sinecure, en het is begrijpelijk dat sommige professionals het gevoel hebben dat ze er nog niet volledig klaar voor zijn. De complexiteit van de nieuwe wetgeving en de grote reikwijdte ervan kunnen overweldigend zijn. Toch is het van groot belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en vaardigheden, en dat is waar Segment Opleidingen gemeenten goed van dienst kan zijn.

Met een scherp oog voor de behoeften van professionals op het gebied van de Omgevingswet, biedt Segment praktische en doelgerichte opleidingen aan, die een soepele overgang naar de nieuwe wetgeving mogelijk maken. Met de juiste begeleiding en training kunnen professionals hun kennis vergroten en hun vaardigheden aanscherpen, zodat ze met vertrouwen de uitdagingen van de nieuwe wet aan kunnen gaan.

Opleidingsaanbod Omgevingswet voor iedereen

Het opleidingsaanbod over de Omgevingswet is ontworpen om alle professionals binnen de gemeentelijke organisatie te ondersteunen. Of je nu een frontofficemedewerker, jurist, vergunningverlener of projectleider bent, het uitgebreide opleidingspakket voor de Omgevingswet zorgt ervoor dat je de specifieke kennis en vaardigheden meekrijgt, die nodig zijn om straks succesvol te kunnen navigeren door de nieuwe wetgeving. Met zeer ervaren instructeurs bieden wij de garantie op waardevolle leerervaringen. Een greep uit ons aanbod:

Met bovenstaande en andere doelgerichte opleidingen biedt Segment Opleidingen de sleutel tot een naadloze overgang naar de Omgevingswet. Voor meer cursussen en om je in te schrijven, bezoek je Segment Opleidingsaanbod Omgevingswet.