Zomerleesvoer: 7x blogs 

Om lekker te lezen deze zomer op je tablet op het strand of in de pauze van je werkzaamheden: 7 blogs met ervaringen en tips van raadsleden en experts op diverse gebieden. Voor nieuwe ideeën en inspiratie.

1. Thuis op de publieke tribune

Anita de Jong: ‘Ik heb vaak genoeg raadsvergaderingen online bekeken. Het is soms stuitend om te merken hoe raadsleden en voorzitters zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van onlinekijkers. Voorzitters vergeten de naam van de spreker plus partij te noemen. Raadsleden hebben niet in de gaten dat ze in beeld zijn als ze aan het woord zijn, áls ze al in beeld zijn. En al dat jargon, al die afkortingen …’

2. Democratie: mozaïek of gruzelementen

Pascale Georgopoulou: ‘Er komen steeds meer én kleine fracties in raden en er splitsen zich steeds vaker raadsleden af van de partij waarmee ze zijn gekozen. Deze trend lijkt onomkeerbaar. Wat betekent dat voor de compromisbereidheid en bestuurskracht van gemeenteraden? Uiteindelijk moet je naar elkaar luisteren en er met elkaar uitkomen.’

3. Het antwoord dat u niet wilt horen?

Hanneke Koene: ‘Tijdens de vergadering ervoer ik het als betuttelend, de dag erna als bizar bovendien. Raadsleden mochten van de voorzitter niet informeren naar de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen. De raadselachtige reden hiervoor lag in antwoorden die de raad niet zou willen horen…’

4. Toch meer geld voor schone straten

Hanneke Troost: ‘Het is zover: er is een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren met een salarisverhoging die voor de laagste salarisschalen kan oplopen tot zo’n 13 procent. De cao kwam er niet zonder slag of stoot. Vuilnisophalers staakten afgelopen winter en ook andere gemeenteambtenaren legden het werk neer uit onvrede over het loonbod van de VNG.’

5. De schurende bekostiging van griffie en rekenkamer

Peter Castenmiller: ‘Gemeenten zijn voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van de bijdrage die zij van het Rijk via het Gemeentefonds ontvangen. Bij de verdeling van het beschikbare budget spelen verschillende criteria een rol. Van belangrijke betekenis is het aantal inwoners van de gemeente in kwestie. Gemakshalve kan wel worden gesteld: hoe meer inwoners, des te hoger de gemeentelijke begroting. Maar voor de bekostiging van de griffie en rekenkamer schuurt dat vaak.’

6. Wie beslist lokaal over de opvang van asielzoekers?

Rob de Greef: ‘Veel gemeentebesturen worstelen op dit moment met de asielopvang. Het kabinet wil desnoods opvangplekken afdwingen, maar de omstreden Spreidingswet om dit te regelen, is net pas ingediend bij de Tweede Kamer. In de tussentijd moeten gemeenten verder met de opvang op vrijwillige basis. Maar, wie beslist er dan: de raad of het college?’

7. Burgerberaad moet in de partijprogramma’s

Eric Leltz: ‘Democratie draait om betekenisvolle betrokkenheid. Dan past het om dit serieus te nemen in het vertrouwen dat inwoners verantwoordelijke keuzes kunnen maken. Een goed instrument is een burgerberaad. Doe hier zo snel mogelijk ervaring mee op en geef het een prominente plaats in het partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.’