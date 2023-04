Het is zover: er is een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren met een salarisverhoging die voor de laagste salarisschalen kan oplopen tot zo’n 13 procent. De cao kwam er niet zonder slag of stoot. Vuilnisophalers staakten afgelopen winter en ook andere gemeenteambtenaren legden het werk neer uit onvrede over het loonbod van de VNG.

Uiteindelijk lukte het de vakbonden en VNG om op 21 februari tot een principeakkoord te komen. Het overgrote deel van de gemeenteambtenaren stemde in met het resultaat en inmiddels heeft ook het VNG-bestuur er een klap op gegeven.

Het heikele punt in de gesprekken vormden de salarissen. Een onderwerp dat steeds vaker tot discussies leidt met prijzen die maar blijven stijgen. Gelukkig lijkt de inflatie over zijn hoogtepunt heen en bedroeg deze volgens de berekeningen van het CBS eind maart nog ‘maar’ 4,4 procent.

Bittere noodzaak

Dat de inflatie er stevig inhakt, is goed te merken in diverse cao-onderhandelingen. Ook in het openbaar vervoer en de ziekenhuizen was de onvrede merkbaar. Staken voor een beter gevulde portemonnee lijkt dan ook bijna meer schering dan inslag. Een flinke loonsverhoging is voor steeds meer werkenden bittere noodzaak. Toch gaan werkgevers niet zomaar overstag. Ook zij hebben te maken met hogere kosten. Daarom duren cao-onderhandelingen langer en zijn acties niet te voorkomen.

Impact

De onderhandelingen voor een gemeente cao voor 2023 verliepen moeizaam. Lange tijd kwamen de gemeentelijke werkgevers niet verder dan een loonbod van 8 procent in twee jaar. Een bod dat kon rekenen op een dikke onvoldoende. Toen de VNG niet inging op het door de bonden gestelde ultimatum, waren acties onafwendbaar. Vuilnisophalers in de grote steden legden als eersten het werk neer. Inwoners en ondernemers ondervonden de impact van hun werk. Op 21 februari bereikten bonden en werkgevers dan toch een principeakkoord.

Gemiddeld 9,1 procent

Dat akkoord bestaat uit een nominale en procentuele salarisverhoging, of platgezegd meer loon in centen en procenten. Eerst gaan de salarissen per 2 januari 2023 met 240 euro omhoog, gevolgd door een verhoging van 2 procent. Voor de vuilnisophalers en hun collega’s is dat goed nieuws. Zij zijn, afhankelijk van hun functie, ingeschaald in schaal 3, 4, 5 of 6.

Vorig jaar werd het minimumloon verhoogd naar 2.184 euro. Per 2 januari 2023 is in elke betreffende schaal de periodiek die, na de loonsverhoging per 2 januari 2023, het dichtst onder het bedrag van het minimumloon zit op 2.184 euro gezet. Dit is de laagste periodiek. Alle periodieken onder dat bedrag zijn geschrapt. Wie na de verhoging net boven de 2.184 euro uitkomt, gaat er met de verhogingen per 2 januari zo’n 13 procent in loon op vooruit.

Voor de gemiddelde gemeenteambtenaar betekent de nieuwe cao een salarisverhoging van 9,1 procent. Bekijk hier je nieuwe salaris per 2 januari 2023.

Cao 2024

Voor dit jaar rekent De Nederlandsche Bank op een inflatie van 4,9 procent. De nieuwe gemeente cao maakt daarmee een groot deel van de ingeleverde koopkracht goed. Nu de cao rond is, kunnen burgers en ondernemers voorlopig weer rekenen op schone straten, maar de bonden starten op korte termijn al met de voorbereidingen voor een cao voor 2024. Hopelijk veegt de VNG dan wat eerder zijn straatje schoon.

Hanneke Troost is sinds 2016 redacteur bij Ambtenarensalaris.nl, het online platform voor ambtenaren die alles willen weten over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. Als redacteur houdt ze (gemeente)ambtenaren op de hoogte van het laatste cao-nieuws.