De eerste nationale feestdagen van 2024 liggen al weer achter ons, maar het ‘feestdagenseizoen’ is nog maar net begonnen. Wie een standaard doordeweekse baan heeft komt er dit jaar bekaaid van af. De verjaardag van de koning vieren we dit jaar op zaterdag en onze vrijheid op zondag. En dat terwijl gemeenteambtenaren dit jaar voor het eerst betaald vrij zijn op Bevrijdingsdag volgens de cao.

Bevrijdingsdag is samen met Koningsdag een van de Nederlandse nationale feestdagen. Toch is het daarmee niet automatisch een vrije dag. Werkgevers zijn namelijk niet verplicht om hun medewerkers betaald vrij te geven op een feestdag. Of je vrij bent wordt bepaald in overleg tussen werkgevers en bonden en vastgelegd in de cao.

Coa gemeenten

Tot voor kort maakte het voor een deel van de gemeenteambtenaren geen verschil of Bevrijdingsdag op een maandag, dinsdag of zondag viel. Wilde je naar een vrijheidsfestival of gewoon genieten van een extra vrije dag, dan moest je hiervoor verlof vragen als 5 mei op een werkdag viel, tenzij jouw werkgever deze dag als feestdag had bestempeld.

De cao gemeenten bepaalt namelijk dat gemeenteambtenaren vrij zijn op feestdagen zoals Nieuwjaarsdag en Koningsdag. Voor Bevrijdingsdag bepaalde de lokale werkgever of deze dag tot de feestdagen werd gerekend. Zo was je collega een paar gemeenten verderop wel vrij, maar zat jij die dag gewoon achter je bureau.

Betaalde vrije dag

In artikel 6.6 van de cao gemeenten 2023 is bepaald dat Bevrijdingsdag vanaf dit jaar voor alle gemeenteambtenaren een betaalde vrije dag is. De lokale willekeur behoort met de nieuwe cao-afspraak tot het verleden. Voortaan kent de gemeentelijke cao 8 betaalde vrije dagen. Naast Bevrijdingsdag zijn dat Nieuwjaarsdag, Koningsdag en de christelijke feestdagen.

Met het vastleggen van 5 mei als feestdag sluiten de gemeenteambtenaren zich aan in het rijtje van andere ambtenaren die al langer vrij zijn op Bevrijdingsdag. Zoals de collega’s bij de rijksoverheid en in het onderwijs. Ambtenaren bij de waterschappen en provincies zijn echter maar eens in de 5 jaar vrij, in de zogenaamde lustrumjaren. Voor hen is 5 mei volgend jaar weer een betaalde vrije dag.

Volgend jaar

Dat Bevrijdingsdag in de cao gemeenten nu is vastgelegd als betaalde vrije dag, is een mooie winst. Zeker in een wereld waarin vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, is het bijzonder dat we onze vrijheid kunnen vieren. Dit jaar heb je er nog weinig aan, maar voor volgend jaar kun je alvast een lang weekend weg plannen.

Hanneke Troost is sinds 2016 redacteur bij Ambtenarensalaris.nl, het online platform voor ambtenaren die alles willen weten over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. Als redacteur houdt ze (gemeente)ambtenaren op de hoogte van het laatste cao-nieuws.