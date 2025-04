Akkoord over gemeentelijke cao met kritische noot FNV

Vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor gemeenten. Partijen melden een loonsverhoging van 6,7 procent, plus 35 euro extra salaris voor alle medewerkers. Vakbond FNV had er meer uit willen slepen, maar zag daartoe geen kans.

De afspraken zijn vastgelegd in twee cao’s, voor werknemers van gemeenten en van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. In totaal vallen 220.000 medewerkers onder de afspraken. ‘Deze nieuwe cao’s hebben een looptijd van 24 maanden en zullen gelden van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In deze periode gaan de lonen in vijf stappen omhoog. Dat levert een stijging van de salarissen op van gemiddeld 7,5 procent,’ meldt CNV.

VNG zeer content

De VNG spreekt namens de werkgevers van ‘loonstijgingen van ongeveer 7 procent tot 8,5 procent in de lagere loonschalen’. Onderhandelaar en wethouder in Utrecht Rachel Streefland stelt dat de werkgevers zeer content zijn met het resultaat. ‘Hiermee komt er duidelijkheid en stabiliteit voor werknemers en werkgevers en het is goed voor de arbeidsmarktpositie van onze sector. Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.’

FNV: eigenlijk te mager

De FNV daarentegen noemt de gemiddelde loonstijging van 7,5 procent ‘eigenlijk te mager’. De vakbond blikt naar eigen zeggen terug op moeizame onderhandelingen, waarbij ‘helaas niet alles is gelukt’. De FNV-onderhandelaars leggen het resultaat dan ook niet met een positief stemadvies voor aan hun leden, anders dan de werkgevers en CNV. FNV wilde bijvoorbeeld ook de na-wettelijke werkloosheidsuitkering behouden na 2028, maar kreeg geen voet aan de grond daarvoor.

CNV: mooi pakket

CNV-onderhandelaar Marc Dorst ziet het positiever: ‘Zeker in het licht van de onzekere gemeentefinanciën, zijn wij tevreden met dit resultaat. We hebben ook een mooi pakket aanvullende afspraken gemaakt, gericht op zowel jonge als oudere ambtenaren. Het individueel keuzebudget kan voortaan ook gebruikt worden om een deel van de studieschuld bij DUO af te lossen, heel belangrijk om jonge ambtenaren aan te trekken en te behouden. Die studieschulden liggen hen zwaar op de maag, dus hulp vanuit de werkgever is zeer gewenst.’

Druk opgevoerd

De vakbonden hielden recent een manifestatie voor een betere cao, en voerden de druk verder op door te dreigen met actie. Twistpunt bleek steeds de loonsverhoging: bonden eisten lang 9 procent, terwijl de VNG niet meer dan 6,1 procent bood. Dankzij de nieuwste afspraken wordt de koopkracht voor de lagere loonschalen ‘enigszins gerepareerd’ volgens FNV.