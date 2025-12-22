Akkoord bereikt over Cao Aan de slag 2026-2027

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Cedris en de vakbonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt over de verlenging van de Cao Aan de slag. Het akkoord geldt voor twee jaar, van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027.

De Cao Aan de slag geldt voor werknemers die vanwege een psychische, verstandelijke of fysieke handicap niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zonder begeleiding en aanpassing aan het werk en/of de werkplek kunnen ze niet zelfstandig deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat vooral om mensen die werkzaam zijn op een beschutte werkplek en mensen die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij of worden uitgeleend door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen of andere publieke rechtspersonen.

Belangrijkste afspraken:

• Verruiming doelstelling cao: De doelstelling van de cao wordt verruimd. Niet alleen aandacht voor doorstroom binnen sociaal ontwikkelbedrijven en uitstroom naar reguliere werkgevers, maar ook meer aandacht voor werknemers die voor langere tijd onder de werking van de cao blijven vallen.

• Salarisontwikkeling: Gedurende de looptijd worden de schaalbedragen in de loontabel op vier momenten verhoogd, gelijk aan de procentuele stijging van het wettelijk minimumuurloon. De eerste verhoging vindt plaats op 1 januari 2026 (+2,153%).

• Eindejaarsuitkering: Vanaf 2026 ontvangen werknemers een structurele eindejaarsuitkering van €350 (naar rato).

• Eenmalige uitkering: In zowel 2026 als 2027 krijgen werknemers een extra uitkering van €150 (naar rato).

• Stoppen innen WGA-premie: Per 1 juli 2026 wordt het verhalen van de WGA-premie op werknemers beëindigd.

• Aanpassen normwerkweek: Per 1 januari 2027 wordt een 36-urige werkweek ingevoerd. Uitgangspunt is dat werknemers er niet in salaris op achteruit mogen gaan. In de eerste helft van 2026 spreken partijen af hoe deze wijziging uitvoerbaar kan worden gerealiseerd.

• Invoering van een werkgeversbijdrage voor de werkzaamheden van de vakbonden.

• Overige afspraken: 5 mei wordt een officiële vrije dag, na verhuizing gaat per 1 juli 2026 de nieuwe reisafstand gelden bij de vergoeding woon – werkveekeer, er komen seniorenregelingen, een jubileumgratificatie, extra verlof voor jongeren onder 21 jaar en aangepaste werktijden voor oudere werknemers.

Daarnaast is afgesproken dat er onderzoek komt naar doorstroommogelijkheden en belemmeringen bij doorstroom en verbetering van het functiehuis. Ook wordt een uitzondering op de Waadi opgenomen, met aanvullende afspraken voor de Banenafspraak-doelgroep.

Ledenraadpleging

Bovengenoemde afspraken worden pas definitief nadat alle partijen de leden hebben geraadpleegd. De ledenraadpleging van de VNG start in de week van 13 januari 2026. De afspraken worden in de ledenbrief toegelicht. Uiterlijk 11 maart neemt het VNG-bestuur een besluit over bekrachtiging. Cedris zal een eigen ledenraadpleging houden onder haar leden, de sociaal ontwikkelbedrijven.