Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Onderhandelingsresultaat Cao SW 2026–2028

door

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA), namens de VNG, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). Deze cao geldt voor drie jaar, van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028.

Lees hier het document:
Onderhandelingsresultaat Cao SW 2026–2028

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer:

  • Het voortzetten van de systematiek van loonsverhogingen via de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (LPO).
  • De herziening van het loongebouw per 1 mei 2026, met speciale aandacht voor de onderste loonschalen.
  • Een algemene uitzondering op de toepassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bij uitleenconstructies.
  • De voortzetting van de regeling voor vervroegd uittreden (RVU).
  • Het permanent opnemen van de 64-jarigenregeling voor senioren.

Ledenraadpleging

De VNG legt het onderhandelingsresultaat ter besluitvorming voor aan de gemeenten via een ledenraadpleging. De uitslag daarvan wordt op 17 april 2026 besproken in het VNG-bestuur, dat vervolgens beslist over de definitieve bekrachtiging van de cao.

Tagged With: , Filed Under: Cao

Reader Interactions

GERELATEERD

akkoord cao aan de slag

Akkoord bereikt over Cao Aan de slag 2026-2027

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Cedris en de vakbonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt over de verlenging van de Cao Aan de slag. Het akkoord geldt voor twee jaar, van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. De Cao Aan de slag geldt voor werknemers die vanwege een psychische, verstandelijke of fysieke handicap... lees verder

Toelichting afspraken in de cao Gemeenten/SGO afspraken 2025-2027

De LOGA-ledenbrief van begin oktober geeft een uitgebreide toelichting op de belangrijkste afspraken uit de cao Gemeenten en cao SGO 2025–2027. De brief behandelt negen hoofdonderwerpen: salarismutaties, minimumuursalaris, de invloed van salarisverhogingen op uitkeringen, studieschulden, toelagen, vrijstelling van nachtdiensten, inclusievere arbeidsvoorwaarden, het onderzoek naar zware beroepen en redactionele aanpassingen. Salarismutaties 2026 en 2027 De wijzigingen in... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *