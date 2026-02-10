De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA), namens de VNG, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). Deze cao geldt voor drie jaar, van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028.

Lees hier het document:

Onderhandelingsresultaat Cao SW 2026–2028

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer:

Het voortzetten van de systematiek van loonsverhogingen via de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (LPO).

De herziening van het loongebouw per 1 mei 2026 , met speciale aandacht voor de onderste loonschalen.

met speciale aandacht voor de onderste loonschalen. Een algemene uitzondering op de toepassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bij uitleenconstructies.

De voortzetting van de regeling voor vervroegd uittreden (RVU).

Het permanent opnemen van de 64-jarigenregeling voor senioren.

Ledenraadpleging

De VNG legt het onderhandelingsresultaat ter besluitvorming voor aan de gemeenten via een ledenraadpleging. De uitslag daarvan wordt op 17 april 2026 besproken in het VNG-bestuur, dat vervolgens beslist over de definitieve bekrachtiging van de cao.