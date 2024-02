De Wet open overheid is voor iedereen relevant

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en heeft als doel meer transparantie en openheid in het bestuurlijke proces. Er zijn intussen al veel Woo-contactpersonen en -coördinatoren aangesteld bij gemeenten, maar voor wie is de wet nog meer relevant?

Via de Wet open overheid (Woo) kan alles wat wordt vastgelegd, inclusief jouw documenten, worden opgevraagd. Dat betekent dat niet alleen de Woo-contactpersonen en -coördinatoren zich hiermee bezig houden. Ook voor andere medewerkers is de wet relevant. Daarom biedt Segment voor iedereen die er mee te maken heeft een workshop aan.

Inzicht in werking Woo

De Wet open overheid verplicht bestuursorganisaties om informatie actief openbaar te maken en maakt het mogelijk voor burgers om informatie op te vragen. Alle medewerkers binnen een bestuursorganisatie dragen dus verantwoordelijkheid voor de informatie die zij genereren. Hoe ga je hier praktisch mee om?

Online workshop

In onze korte online workshop krijg je niet alleen inzicht in de werking van de Woo, maar ook in de specifieke verplichtingen die deze wet met zich meebrengt. Je ontdekt wat de Woo betekent voor jouw werk en leert praktische strategieën om hier effectief mee om te gaan.

Deze workshop is essentieel voor iedereen die werkzaam is binnen een bestuursorganisatie en wil begrijpen hoe de Wet open overheid de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden beïnvloedt.