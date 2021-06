Beteugel agressie tegen publieke medewerkers – drie tips

Wethouder Jan Zwiers van de Drentse gemeente Coevorden is woensdagochtend aangevallen door een bewoner van een woonwagenkamp in het dorpje Steenwijksmoer. Daarbij liep hij een blauw oog, kapotte bril en een gescheurde broek op. De wethouder was naar Steenwijksmoer afgereisd om te praten met de bewoners van het dorp over het woonwagenkamp. Er is wat... lees verder