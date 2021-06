Lachgasverbod moet zich richten op ‘overlast’

Lokale overheden blijven worstelen met het lachgasverbod. Een bepaling die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenspraak met het Openbaar Ministerie bedacht, zet volgens een nipte meerderheid (53 procent) onvoldoende zoden aan de dijk. Een verbod gericht op de overlast zou kansrijker zijn.

Dit bleek woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG, waar Rotterdam een motie over het lachgasverbod in stemming bracht. De stad pleit voor een specifiek artikel in de model-APV (algemene plaatselijke verordening), en stuurt de koepelorganisatie daarmee terug naar de tekentafel. Het VNG-bestuur had de motie ‘ontraden’ omdat er net een werkbare oplossing tot stand zou zijn gebracht, nadat een eerdere poging was mislukt.

‘Feitcode’ is struikelblok

‘Met de huidige bepaling in de model-APV hebben wij een begaanbare weg gevonden. Het Openbaar Ministerie stelt per 1 juli 2021 een feitcode open voor de handhaving, zodat het uitschrijven van een bestuurlijke strafbeschikking eenvoudiger wordt,’ aldus de VNG over de motie. Het ontbreken van zo’n feitcode is het probleem waarop de handhaving momenteel vastloopt bij het OM, constateerde ook Rotterdam.

De voorgestelde modelbepaling van de VNG zal dit probleem niet of onvoldoende verhelpen, vrezen de critici. In dit voorstel wordt de bestaande plaatselijke verbodsgrond voor drugs die onder de Opiumwet vallen uitgebreid met ‘daarop gelijkende waar’. Rotterdam noemt dat ‘juridisch kwetsbaar, omdat lachgas (nog) niet op Lijst II van de Opiumwet staat. Bovendien heeft niet elke gemeente het gebruik van drugs – om moverende redenen – strafbaar gesteld in de gemeente.’

Koppelen aan overlast

Het alternatief zou een lachgasverbod zijn dat zich beperkt tot situaties van overlast. ‘Door lachgas toe te voegen aan de modelverordening kan een feitcode worden gecreëerd die bijdraagt aan een effectieve handhaving. Dit voorstel leidt niet tot inbeslagname van lachgasampullen of tanks. Het voorgestelde artikel ziet toe op de overlast die het gebruik met zich meebrengt en niet op het bezit van lachgas.’

Het kabinet was eerder van plan lachgas en zogenoemde designerdrugs onder de Opiumwet te brengen. De plannen zouden uitgewerkt klaarliggen, maar de demissionaire regering trok onlangs haar handen er vanaf. De VNG: ‘Deze aanpassing komt niet van de grond, omdat het Rijk aangeeft geen geld vrij te kunnen maken voor de handhaving (circa 20 miljoen euro).’