Lachgascilinders blijven kopzorgen geven

Foto: gemeente Rotterdam

Achtergelaten lachgascilinders of cilinders die in het restafval terecht komen: het zorgt in menig gemeente voor de nodige kopzorgen. In Amsterdam stopt bijvoorbeeld de proef van afvalverwerker AEB met statiegeld voor het inleveren van cilinders. En in Rotterdam is er zelfs een speciaal handhavingsteam voor aangesteld.

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas voor recreatief gebruik onder de Opiumwet. Dat is ook het moment dat het aantal illegale dumpingen toenam, in de openbare ruimte en bij het restafval. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat deze kunnen ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Met schade voor mens en materiaal als gevolg.

Statiegeldproef stopt

Op verschillende plekken wordt er tegen gestreden, maar niet altijd met succes. Zo liep er in Amsterdam een proef, uitgevoerd door de lokale afvalverwerker AEB, waarbij je een inleverpremie kreeg. In eerste instantie was dit 10 euro, maar door drukte werd dit al na een paar dagen verlaagd naar 5 euro. Nu stopt de proef helemaal. ‘Een belangrijke reden is dat we geen effect zien in het aantal ontploffingen in de ovens.’ De cilinders kunnen hier vanaf nu bij een milieustraat of recyclepunt van de gemeente worden gebracht.

Omdat AEB de cilinders niet meer accepteert, zitten een aantal gemeenten met hun handen in het haar, waaronder gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek. Er is nu namelijk een extra bewerking voor nodig om de lachgascilinders uit het restafval te halen, zo schrijft de gemeente Katwijk. Het bedrijf dat het afval ophaalt, checkt elke lading restafval op de aanwezigheid van cilinders. Hier komen extra kosten bij kijken. Samen met elf andere gemeenten, zoals Haarlemmermeer, vroeg de gemeente Katwijk eerder in een brief aan demissionair staatssecretaris Heijnen om maatregelen. ‘Maatregelen om de situatie veilig te houden, de instroom van lachgascilinders te beperken en om de extra verwerkingskosten te dekken.’

Ondertussen wordt ook onderzocht of andere oplossingen bijdragen aan het verlagen van de kosten. Denk aan goedkopere manieren om lachgascilinders uit restafval te halen, het aanpassen van vereisten aan wegwerpdrukcilinders, het ontmoedigen van het gebruik van lachgas en betere afvalscheiding waardoor de hoeveelheid restafval vermindert.

Speciaal handhavingsteam

Ook andere gemeenten hebben hun handen vol aan de lachgascillinders. In de gemeente Rotterdam is er een speciaal team aangesteld dat de cilinders opruimt. Het zijn handhavers van het team Milieu van de gemeente. Elke dag volgen zij een route van bekende plekken en nieuwe meldingen. ‘Als ze vandaag iets opruimen, kan er morgen alweer een nieuwe lading liggen. Dat ruimen ze dan weer netjes op, hun wagen is speciaal uitgerust om lachgasflessen veilig te vervoeren. Een dagje meldingen en bekende plekken afgaan levert ongeveer 100 lege cilinders op,’ aldus de gemeente.

Stickers op ondergrondse containers

De gemeente Amstelveen voorziet alle ondergrondse restafvalcontainers van een opvallende rode sticker met de oproep om geen lachgascilinders in de containers te gooien, zo staat in het Amstelveens Nieuwblad. De gemeente waarschuwt ook dat op termijn de kosten voor het verwerken van de cilinders in de afvalstoffenheffing van inwoners kan worden verrekend.

Toolkit hoe te handelen

Het Rijk ontwikkelde overigens nog niet zo lang geleden een toolkit met informatie voor gemeenten en milieustraten over hoe te handelen. Met informatie over de beleidsinstrumenten die in te zetten zijn om de cilinders in de openbare ruimte en bij het restafval te weren, relevante wetten en regels en veel gestelde vragen.