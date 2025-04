Actieplan voor gericht en consistent optreden tegen explosies

Het Offensief Tegen Explosies presenteerde vorige week een actieplan dat de stijgende trend van explosies moet keren. Een kader dat nog in ontwikkeling is ‘helpt gemeenten om gericht en consistent te handelen bij dreiging of daadwerkelijke inzet van explosieven‘.

Explosiegeweld treft vaak woonwijken, bedrijfspanden en voertuigen in de directe leefomgeving, aldus de VNG. ‘Na een explosie komt er een veelvuldigheid aan taken op de gemeente af. Naast een juridische

afweging ten behoeve van het bestuurlijk instrumentarium, kan de nazorg voor het

slachtoffer en/of omwonenden een aandachtspunt vormen,’ schrijft de werkgroep met burgemeester Schouten van Rotterdam als voorzitter.

Passende oplossingen

Ook de acute veiligheidssituatie voor getroffen bewoners en een mogelijk dreigingsbeeld moeten worden betrokken bij de aanpak. Net als de behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld na het sluiten van een pand. In het geval van niet-zelfredzame bewoners zal de burgemeester meer inspanningen moeten verrichten. ‘Naargelang de situatie en behoefte zal verder gekeken moeten worden naar een passende oplossing, zoals tijdelijke huisvesting. Hierover moeten afspraken gemaakt worden in het landelijk handelingskader.’

Uitvoering van het actieplan moet leiden tot 10 procent minder explosies, zei de werkgroep bij de aankondiging van het actieplan vorige week. Het idee van de werkgroep is inzetten op preventie en nazorg, maar ook op het vinden en vervolgen van verdachten. Hierbij wordt samenwerking gezocht met onder meer woningcorporaties.

Instrumentarium

Zo wordt in huurcontracten opgenomen dat het aantreffen van explosieven reden is voor huisuitzetting. ‘Hierbij is het wel van belang dat er gekeken wordt naar vervolghuisvesting om de maatschappelijke kosten en effecten te minimaliseren.’ Hulp is van belang voor jongeren die antisociaal en risicogedrag vertonen, maar niet gemakkelijk goed te bieden. ‘Vanwege de kwetsbare positie geldt bij deze doelgroep: baat het niet, dan schaadt het soms wel.’

Het actieplan gaat ook in op de nazorg en lokale aanpak na explosies ‘zodat onze buurten zich beter kunnen wapenen en gemeenschappen sneller kunnen herstellen na een aanslag’. Op basis van bestaande plaatselijke aanpakken ontwikkelt de werkgroep een landelijk toepasbaar kader.

Bestuurlijke aanpak

Het actieplan onderstreept dat er een overzicht moet komen van de bestaande bestuurlijke mogelijkheden, en hoe die ingezet kunnen worden. ‘Het palet aan beschikbare maatregelen en instrumenten is breed, maar lijkt intussen niet bij iedere gemeente bekend. Gelet op de huidige praktijkervaringen kan ook de vraag worden gesteld of het instrumentarium toereikend is om deze incidenten effectief en structureel te kunnen beteugelen.’