Tweede Kamer stemt voor woningwet die voorrang statushouders verbiedt

De Tweede Kamer heeft de Wet versterking regie volkshuisvesting aangenomen, inclusief de bepaling dat gemeenten niet langer voorrang aan statushouders mogen geven bij het toewijzen van woningen.

In de wet is geregeld dat het Rijk een grotere rol krijgt in de woningbouw. Bijvoorbeeld om te bepalen waar er wordt gebouwd, en wie met voorrang in aanmerking kan komen voor een woning. Over dat laatste punt was eerder deze week een amendement ingediend dat tot veel discussie leidde.

Geen urgentieverklaring voor statushouders

In het amendement staat dat gemeenten voortaan geen urgentieverklaring aan statushouders mogen geven waarmee ze voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Ook niet als ze voldoen aan de criteria die Nederlanders wel recht geven op voorrang. Bijvoorbeeld medische problemen of dakloosheid.

VNG: ongelijke behandeling van woningzoekenden

Verschillende partijen en organisaties hebben felle kritiek op dit plan. De wet leidt tot ongelijke behandeling van woningzoekenden, stelde de VNG voorafgaand aan de stemming in de kamer. Samen met Aedes en de Woonbond riep de VNG de Tweede Kamer in een brief op om de stemming over de wet uit te stellen tot na het zomerreces en om de gewijzigde wet met het amendement ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. ‘Met dit amendement worden er juist ongelijke kansen gecreëerd voor woningzoekenden met een verblijfsvergunning die met urgentie op zoek zijn naar een huis. Een dakloos gezin met minderjarige kinderen krijgt nu met de Wet versterking regie volkshuisvesting urgentie. Een dakloos gezin met minderjarige kinderen met een verblijfsvergunning krijgt géén urgentie.’

Chaos en dakloosheid

Gemeenten krijgen bovendien grote problemen met het uitvoeren van de taakstelling om statushouders te huisvesten. ‘Gevolg is dat de opvang steeds verder volloopt met statushouders die niet gehuisvest kunnen worden.’ De VNG voorziet chaos in de opvang en mogelijke dakloosheid onder statushouders.

Wetsvoorstel ondanks bezwaren aangenomen

Ondanks de bezwaren en de tegenstem van oppositiepartijen die eerder vóór de wet waren, werd de wet na middernacht aangenomen.