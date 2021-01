Online BRP-cursus: ‘Even wennen, maar veel geleerd

Veel gemeenten hebben tijdens corona hun digitale ontwikkeling versneld. Ook trainen vraagt een andere insteek. Segment bood ambtenaren in Nijkerk de keuze: het programma online volgen, of als vanouds in een klaslokaal. De online cursus blijkt verrassend goed te bevallen.

In Nijkerk en omliggende gemeenten stonden 24 ambtenaren burgerzaken dit najaar in de startblokken voor de cursus Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk. Yvonne ten Boden, specialist burgerzaken in Nijkerk, regelde deze training. Ze reserveerde de raadszaal; in die periode was het nog toegestaan met een groep mensen op 1,5 meter afstand bij elkaar te komen. In de raadszaal was dat prima te organiseren.

Helaas liepen de coronabesmettingen landelijk snel op. Verschillende collega’s voelden zich niet comfortabel bij het idee van zo’n gezamenlijke training. Kon het niet anders? Natuurlijk kon dat. Binnen twee weken ontwikkelde docent Wieke de Boer een online versie. Zo konden de deelnemers kiezen: klassikaal, of hetzelfde programma online volgen in een virtueel klaslokaal. Voor veel mensen was het nieuw om online les te krijgen. Maar hoe ging het vervolgens en hoe beviel dat?

Blij verrast

Ten Boden is zeer te spreken. ‘Na afloop waren beide groepen enthousiast. De deelnemers van de online variant waren vooral blij verrast. Geen uren achter je laptop luisteren naar de docent, integendeel. Het was een aantrekkelijk programma met een goede afwisseling tussen kennisoverdracht en zelf actief aan de slag gaan met opdrachten.’

Marica Kruishaar, BRP-specialist in Ermelo, koos voor de online cursus. ‘Ik werk al een aantal jaren bij burgerzaken, bij verschillende gemeenten. Nu sinds twee jaar in Ermelo. BRP-regelgeving weet ik meestal goed te vinden. Maar er verandert best veel in de uitvoeringsprocedure. Daarom probeer ik elk jaar een opfristraining te doen. Toen Segment die mogelijkheid online bood, leek me dat een mooie stap. Dit wordt de toekomst, we moeten mee met onze tijd.’

De start was voor sommige deelnemers wat onwennig. Hoe moet je inloggen, hoe gaat je camera aan? Gelukkig staat de ICT-deskundige van Segment altijd paraat bij het begin van de trainingen. Marica kon met de techniek goed uit de voeten en ging enthousiast aan de slag. ‘Ik vond het knap hoe Wieke de Boer, onze docent, het deed. Rustig, met aandacht voor alle deelnemers.’

Maximaal leerrendement

Wieke kent de BRP-praktijk als geen ander. In het dagelijks leven werkt zij bij burgerzaken in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ze is uitgeroepen tot beste ambtenaar burgerzaken 2019. Haar kennis en ervaring deelt ze graag met collega’s. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen het maximale uit de training kan halen. Daarom bied ik maatwerk, ook online.’

Wieke stelt ook online regelmatig vragen en cursisten delen praktijkervaringen. Op het scherm ziet iedereen direct de reacties van de hele groep. Wieke biedt lesstof aan op elk niveau. ‘Er was behoorlijk verschil in ervaring. In de virtuele klas daagde ik de ervaren specialisten uit alvast met de casuïstiek van het vierde onderwerp aan de slag te gaan. Ondertussen nam ik met de anderen rustig de bijbehorende theorie door. Mensen bleven hierdoor goed aangehaakt.’

Verbeterpunten

Helaas bleken niet alle leenlaptops van de gemeente over camera en microfoon te beschikken. Wieke was echter niet voor één gat te vangen. ‘De cursisten konden mij gelukkig wel goed zien en horen. En via de chatfunctie stuurden zij hun vragen en reacties in. Zo konden we toch uitwisselen. Maar de volgende keer zal ik de online benodigdheden van tevoren nóg beter doorgeven.’

Na afloop van de twee online lesdagen zijn de reacties overwegend positief. ‘Wel even wennen, maar veel geleerd. En verrassend dat het online zo gezellig kan zijn,’ zegt Marica. ‘Maar bij ingewikkelde onderwerpen krijg ik liever gewoon op de oude manier les. Zoals bij documentonderzoek, bij ID-fraude. Dan wil ik de voorbeelden goed in mijn handen kunnen houden, zelf het papier en het reliëf voelen, de watermerken nauwkeurig in het echt bekijken. Maar het opfrissen kan heel goed online.’

Goed voor milieu

Wieke ziet als docent duidelijk voordelen van de nieuwe werkwijze. ‘We waren al bezig om onderdelen van de training digitaal aan te bieden. Door de vraag uit Nijkerk kwam dit in een stroomversnelling. Voortaan delen we elke casus en de uitwerking digitaal, óók in het gewone klaslokaal. Dat scheelt pakken papier: goed voor het milieu en nog efficiënter ook. Zo kunnen we meer verdiepen en langer stilstaan bij vragen en reacties.’

Yvonne ten Boden die de training in Nijkerk had geregeld, benadrukt nog een ander voordeel. ‘Online was voor ons ook financieel aantrekkelijk. De deelnemers hebben geen reistijd en declareren geen reiskosten. En door samen met andere gemeenten op te trekken, kunnen we de kosten delen. Online wordt het nog makkelijker om groepen samen te stellen en op meerdere momenten in het jaar trainingen aan te bieden. Afstand speelt geen rol meer, uit elke gemeente kunnen mensen meedoen.’

