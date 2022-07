Nieuw personeel in een financiële functie snel inwerken 

Het werven van personeel is steeds lastiger. Ook lokale overheden kampen met dit probleem. Personeel dat gemeenten wel kunnen aantrekken, heeft nu vaak minder ervaring. Daarom komt Segment nu met een opleiding ‘Financiën voor lokale overheid’ om ‘nieuwe financials’ in slechts drie maanden tijd alle kennis en vaardigheden te leren.

Het schaap met de vijf poten (jong, ervaren, relevante opleiding etc.) was voor gemeenten altijd al moeilijk te vinden, maar in de huidige overspannen arbeidsmarkt is het helemaal lastig. Het personeel dat wel aangetrokken wordt, heeft minder ervaring en juist meer behoefte aan interne begeleiding van ervaren collega’s. Collega’s die antwoord kunnen geven op vragen als ‘hoe werkt het besluitvormingsproces in de gemeente?’ En ‘hoe ziet de P&C-cyclus er uit en wat wordt wanneer van mij verwacht?’.

Interne begeleiding hapert

Deze interne begeleiding komt door de hoge werkdruk bij het zittende personeel onder druk te staan. Hoe graag ze ook willen, ze komen er soms gewoon niet aan toe. Tegelijk wordt van de nieuwe werknemers verwacht dat ze er zo snel mogelijk ‘staan’, mee kunnen draaien in het proces en van toegevoegde waarde zijn.

Leergang financiën voor de lokale overheid

Segment heeft daarom voor nieuwe financiële medewerkers een opleiding ‘Financiën voor lokale overheid’ ontwikkeld. Gedurende de opleiding leren deze ‘nieuwe financials’ in slechts drie maanden tijd alle kennis en vaardigheden, waarmee ze een vliegende start maken in de gemeente en direct van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Aan de hand van de P&C-cyclus gaan we in op alle financiële technieken, rapportages en vaardigheden. Tijdens deze opleiding worden ze gekoppeld aan een zeer ervaren docent, die zelf een financiële functie uitoefent binnen de gemeente. Hij of zij helpt de cursisten bij alle grote en kleine uitdagingen in het financiële werkveld. Daarnaast is in deze opleiding veel ruimte om van elkaar te leren en zo een netwerk op te bouwen van ‘lotgenoten’.

Meer informatie

Duur opleiding: 10 dagen (max. 2 uur voorbereiding per trainingsdag)

Kosten: € 4.959,-

Locatie: Utrecht

Start: 15 september Meer informatie: Segment opleidingen of neem contact op met opleidingsadviseur Wendy Dekker via 033-4345095.