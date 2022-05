Corona haalt medewerkers alsnog onderuit

Het ziekteverzuim onder gemeentemedewerkers is na een daling weer gestegen ten opzichte van het landelijke beeld. ‘Deze stijging kan niet los worden gezien van de coronapandemie,’ aldus A&O fonds Gemeenten, dat de cijfers in kaart brengt.

Het gemeentelijke ziekteverzuim ligt doorgaans aan de hoge kant, afgezet tegen het algemene beeld. Maar in 2020 was nog een daling van het cijfer in gemeenteland te zien: van 5,8 naar 5,4 procent. Dat was opvallend, te meer omdat in hetzelfde coronajaar het landelijke verzuimgemiddelde van 4,4 naar 4,8 procent schoot.

De nieuwste cijfers, deze week gepubliceerd, maken duidelijk dat het verzuim toch weer oploopt bij gemeenten. Vorig jaar was gemiddeld 5,8 procent van het personeelsbestand uitgeschakeld door ziekte, terug op het niveau van 2019.

Landelijk was de toename minder sterk, wat het gat tussen gemeenten en andere werkgevers opnieuw vergroot. Het gemeentelijke verzuim eindigde afgelopen jaar 0,9 procentpunt boven het landelijke cijfer voor alle organisaties, zoals onderstaande grafiek weergeeft.

Stress en werkdruk

De meest gemelde reden om thuis te blijven is ‘stress en werkdruk’. Hoe dat zich verhoudt met voorgaande jaren, is vanwege een nieuwe manier van registreren niet goed te duiden, meldt de Personeelsmonitor 2021.

Vorig jaar bleek niettemin al dat stress en andere psychische klachten bezig waren aan een opmars. ‘De coronacrisis en alle maatregelen eromheen kunnen indirect hebben bijgedragen aan het ziekteverzuim door een hogere werkdruk, stress en de ontwikkeling van psychische klachten,’ rapporteerde A&O fonds Gemeenten daarover.

De bulk van het verzuim bij gemeenten valt te categoriseren als langdurig. Dit betreft medewerkers die zes weken tot een jaar thuiszitten. Deze verzuimgroep is met 3,3 procentpunt verreweg het grootst en ook de recente toename in het ziekteverzuim is vooral van langdurige aard.

Invloed van corona

Het verzuim is relatief het grootst onder vrouwelijke gemeentemedewerkers boven de 55 jaar, zo laten de cijfers zien. Zowel ouderen als vrouwen zijn sterk vertegenwoordigd in de personeelsbestanden van gemeenten.

Corona mag dan meer bekendstaan als mannenziekte, toch is de weerslag hiervan zichtbaar in het verzuim, aldus A&O fonds Gemeenten. Het virus heeft behalve de directe gevolgen van de ziekte overigens ook op andere manieren invloed op de gemeentelijke werkvloer.

De Personeelsmonitor 2021 noemt als effect van corona tevens de toename van thuiswerken, meer werk, digitalisering van het werk, en afgenomen mogelijkheden voor het volgen van een opleiding.