Prijsstijgingen zorgen voor extra aanvragen bij hulporganisaties

Een groeiend aantal mensen kan niet meer rondkomen door de recente prijsstijgingen van eerste levensbehoeften. Dat wakkert de hulpvraag aan bij veel hulporganisaties, zo schrijft Stichting Armoedefonds op basis van onderzoek.

Het betreft niet alleen mensen die op of onder de armoedegrens leven, ook mensen boven de armoedegrens komen vaker financieel in de knel. ‘De vastgestelde armoedegrens moeten we in een ander licht gaan zien’, aldus het onderzoek.

Het Armoedefonds heeft het onderzoek gehouden onder honderden lokale hulporganisaties. Uit de resultaten blijkt dat zo’n twee derde van de organisaties het aantal hulpvragen ziet oplopen. De organisaties die meededen aan het onderzoek verschillen in grootte en aanbod van hulp en liggen geografisch verspreid over Nederland.

Armoedegrens anders benaderen

Een steeds grotere groep kan volgens het Armoedefonds niet meer rondkomen door de prijsstijgingen. Hun inkomen is niet toereikend om de inflatie op te vangen. Een woordvoerder van het Armoedefonds licht toe: ‘Nu steeds meer mensen met een goede baan geldproblemen krijgen, moeten we de standaard armoedegrens anders benaderen. Dat vraagt veel van hulporganisaties, maar zeker ook van de overheid.’

Het fonds stelt daarom in De impact van groeiende armoede op hulporganisaties in Nederland dat er meer oog moet zijn voor wat iemand netto overhoudt, in plaats van bruto. ‘Organisaties en overheden zullen daartoe de standaard vastgestelde armoedegrens in een ander licht moeten zien. En met de menselijke maat moeten kijken naar hulpvragen én de feitelijke toegankelijkheid van de regelingen voor individuen.’

Probleem breed erkend

Eerder liet de koepel Voedselbanken Nederland al weten dat er de laatste tijd een toenemend aantal mensen bij de voedselbanken aanklopt. Daaronder zijn niet meer alleen minima’s, ook de mensen met een modaal inkomen vragen om hulp. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet eveneens meer mensen met een modaal inkomen financiële problemen krijgen.

Ook stijging door komst Oekraïners

Daarnaast geeft het Armoedefonds aan dat de recente stijging van hulpvragen ook een gevolg is van de ondersteuning die wordt gevraagd bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook worden er weer meer activiteiten georganiseerd waarvoor steun nodig is, zoals schoolexcursies en vakantie-activiteiten die tijdens de coronacrisis tijdelijk niet plaatsvonden. Slechts twee procent van de hulporganisaties ervaart een daling van het aantal hulpvragen.

Verdere toename verwacht

Het Armoedefonds verwacht dat de groei in het aantal hulpvragen nog verder zal stijgen. Veel mensen hebben de stap naar hulp nog niet genomen, aldus de woordvoerder in een tv-item. ‘Vaak wachten ze een aantal jaar voordat ze hulp inschakelen.’ Van de ondervraagde hulporganisaties verwacht 86 procent voor het aankomende half jaar een verdere toename van hulpvragen. De organisaties geven daarbij aan dat er tekorten dreigen, als het gaat om voedsel, kleding en hygiëneproducten. Zo zegt Evelien van Hattum van Stop Armoede 053: ‘We krijgen 25 procent meer aanvragen dan een jaar geleden. Als de stijging doorzet, ben ik bang dat ik straks niet meer iedereen kan helpen.’