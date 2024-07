Aan de slag met actieplan toegankelijkere schuldhulp 

Gemeenten kunnen aan de slag met het actieplan om schuldhulp aan inwoners te verbeteren en gelijk te trekken. In het nieuwe online plan staat welke elementen hiervoor zijn te gebruiken en hoe je die in de praktijk toepast. Zoals handvatten voor het bieden van financiële begeleiding tijdens en na een schuldhulptraject. Of voor het inzetten van een saneringskrediet.

Het doel van het actieplan is dat dienstverlening overal van hoge kwaliteit wordt en dat inwoners de hulp beter weten te vinden. Het kabinet, de VNG, de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en Divosa ondertekenden in maart van dit jaar het plan voor een ‘basisdienstverlening’.

Toegankelijk hulpaanbod met dezelfde elementen

De bestuurlijke afspraken voor basisdienstverlening schuldhulpverlening moeten leiden tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen. De noodzaak voor het plan? Steeds meer mensen komen in de problemen door hoge schulden. Zo bleken er eind vorig jaar 726.000 mensen te zijn met problematische schulden. Toch wordt de stap naar gemeentelijke schuldhulp niet vaak gezet. Door de dienstverlening in alle gemeenten gelijk te trekken, weten inwoners beter waar ze aan toe zijn, zo is de gedachte.

Elementen basisdienstverlening

In een overzicht op de site van de VNG staan nu alle elementen en kun je zien waarmee je wanneer aan de slag kunt en wat ervoor nodig is. In een bijhorende pdf is alles in een schema gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handvatten voor het bieden van financiële begeleiding tijdens en na een schuldhulptraject. Of voor het inzetten van een saneringskrediet. Per element is er een factsheet beschikbaar met meer informatie.

Er zijn elementen die gemeenten al inzetten of direct inzetbaar zijn, zoals aansluiten bij het Schuldenknooppunt of het starten van begeleiding vanaf het eerste gesprek. Voor andere onderdelen maken samenwerkingspartners nu handreikingen om hiermee binnen een jaar aan de slag te kunnen. Bijvoorbeeld een hulpaanbod per doelgroep of het hanteren van maximale doorlooptijden per processtap. Sommige elementen zijn nog in de maak of worden nog onderzocht op effectiviteit, onder meer de landelijke pauzeknop en een landelijk loket voor schuldhulpverlening.

Beschikbare middelen

Het doel is dat alle gemeenten de onderdelen uit het actieplan gaan toepassen, maar hoe ze dit doen blijft aan gemeenten zelf. Het Rijk stelt jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de dienstverlening op het gebied van schulden en armoede. Daar is ook dit actieplan onderdeel van.