Projecten rondom onbegrepen gedrag op interactieve landkaart

Vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip zijn er tientallen projecten die de samenwerking rondom mensen met onbegrepen of verward gedrag vormgeven. Deze projecten zijn nu gebundeld en te bekijken via een online interactieve landkaart.

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op sterke netwerken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of lijken te raken, aldus ZonMw. Veel regio’s hebben projecten om samen te werken, leren en verbeteren, om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Zij hebben te maken met een opstapeling van levensproblemen en krijgen niet de juiste hulp, ook wel personen met verward gedrag genoemd. Op verschillende plekken wordt er gewerkt aan hulp. Een interactieve landkaart geeft inzicht in al die projecten rond onbegrepen gedrag.

Overzicht in de regio

De landkaart, te vinden via deze pagina van ZonMw, is een handig hulpmiddel voor wie zich wil oriënteren op initiatieven die er in de regio zijn afgerond. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmakers, regioadviseurs Zorg en Veiligheid en zorg- en veiligheidshuizen. Er staat niet alleen op waar, maar ook hoe er rond onbegrepen gedrag wordt samengewerkt. Voorbeelden van projecten zijn ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag’ en ‘Vroegsignalering en opvolging in de wijk.’

Interactieve landkaart

Op de kaart is te zien in welke gemeenten projecten actief zijn. Na aanklikken zie je basisinformatie, zoals het type project, hoofdorganisatie en subthema’s. Op de betreffende projectpagina staat vervolgens gedetailleerde informatie. Een nadeel is dat je na aanklikken niet makkelijk op de kaart terug kunt en de pagina moet vernieuwen om opnieuw te beginnen.



De interactieve landkaart wordt steeds ge-update met nieuwe projecten. Zo starten binnenkort een aantal grote projecten binnen het actieprogramma. Het is namelijk het laatste jaar waarin grote subsidies kunnen worden aangevraagd voor Grip op Onbegrip.