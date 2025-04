Tweede Kamer stemt in met Participatiewet in balans

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Het is een eerste stap op weg naar een fundamentele herziening van de Participatiewet.

In het wetsvoorstel staan ruim 20 maatregelen om de bestaande Participatiewet te verbeteren en de balans tussen rechten en plichten te herstellen. De regels en procedures rondom bijstandsuitkeringen vereenvoudigen en gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk. Hierdoor kunnen professionals beter inspelen op de persoonlijke situatie van mensen en hen effectiever helpen naar werk.

Bijverdiengrenzen

De maatregelen zijn onder andere gericht op het aantrekkelijker maken van werk naast een uitkering. Zoals het uniformeren van de bijverdiengrenzen als mensen gaan werken naast de uitkering. En het bufferbudget, waardoor schommelingen door wisselende inkomsten uit werk kunnen worden opgevangen. Daardoor krijgen mensen meer financiële zekerheid als ze naast hun uitkering aan het werk gaan. Ook wordt het eenvoudiger voor mensen om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Vertrouwen en de menselijke maat worden kernwaarden bij de uitvoering, en bij de herziening op langere termijn. Volgens het kabinet is ‘een ander mensbeeld nodig in beleid en uitvoering: van denken in systemen naar wat mensen nodig hebben’.

Taaleis

De taaleis blijft bestaan in de Participatiewet. Gemeenten krijgen vanaf 2027 extra middelen voor het aanbieden van taalonderwijs. Dit staat in de Voorjaarsnota. De focus ligt hierbij op nieuwe instroom en bijstandsgerechtigden die baat hebben bij een taalaanbod.

Het kabinet kijkt samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de termijn van invoering per maatregel. De inzet is dat de eerste maatregelen per 1 januari 2026 in kunnen gaan.