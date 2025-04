Amsterdam helpt statushouders bij aanvragen toeslagen

Amsterdam gaat statushouders helpen met het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, omdat het COA daar begin dit jaar mee gestopt is. De gemeente wil zo financiële problemen voor deze groep voorkomen, schrijft wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de gemeenteraad.

‘We betreuren dat het Rijk deze cruciale ondersteuningstaak voor statushouders niet fatsoenlijk

belegt en hier geen passende middelen voor vrijmaakt,’ merkt de wethouder op. ‘Het past in de trend van de huidige regering die stap voor stap ondersteuning aan vluchtelingen en nieuwkomers uitkleedt en geen belang hecht aan een gedegen uitvoering. Het Rijk gooit taken over de schutting, verwacht dat gemeenten die oppakken en ondersteunt en faciliteert gemeenten vervolgens niet daarin.’

Geen expliciete opdracht

Volgens het COA is het aan gemeenten om vluchtelingen hierbij te helpen, maar gemeenten hebben geen expliciete opdracht gekregen en krijgen er ook geen geld voor, aldus Groot Wassink. Doordat nu niemand standaard de toeslagen aanvraagt voor statushouders, zou de kans op financiële onzekerheid en het ontstaan van schulden groot zijn.

Hoewel er buurtteams en ‘Toeslagenservicepunten’ in Amsterdam zijn waar toeslagen met hulp aangevraagd kunnen worden door bewoners, weten statushouders die ondersteuning lang niet altijd te vinden, ziet de gemeente. Het aanvragen van toeslagen wordt daarom toegevoegd aan de al lopende gemeentelijke dienstverlening voor statushouders. ‘De handelwijze van het Rijk noopt gemeenten taak op te pakken vanuit de wettelijke taak van de gemeente voor het financieel ontzorgen van statushouders.’

Huur- en zorgtoeslag

Zo kunnen inkomensconsulenten, die als eerste contactpersoon van de gemeente statushouders spreken, naast het aanvragen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ook helpen met het aanvragen van huurtoeslag. ‘We werken samen met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) om ook de zorgtoeslag aan te vragen,’ aldus de gemeente. Het schrappen van de toeslagenhulp door het COA leidt in de praktijk al tot vragen van statushouders, aldus de wethouder.

Volgens Groot Wassink kan niet elke gemeente zo snel en gemakkelijk hulp bieden bij het aanvragen van toeslagen: ‘Dit zorgt voor een ongelijke behandeling van kwetsbare mensen.’ Vorige week meldde VWN op basis van eigen onderzoek onder 55 gemeenten dat er enorme verschillen zijn in de financiële regelingen om statushouders te ondersteunen. Zo krijgen veel statushouders te maken met een ‘financieel gat’ doordat het leefgeld in de opvang en de uitkering na huisvesting niet op elkaar aansluiten.