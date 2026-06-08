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Kabinet vereenvoudigt financiering voor gemeentelijke opvang en huisvesting

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Het kabinet vernieuwt de tijdelijke bekostiging voor gemeentelijke opvang en huisvesting. Vanaf 1 juli 2026 vervangt één centrale regeling de verschillende losse regelingen voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders.

De nieuwe regeling biedt gemeenten meer financiële zekerheid en flexibiliteit. Zij kunnen opvanglocaties voortaan inzetten voor verschillende doelgroepen, waardoor locaties beter benut kunnen worden en het risico op leegstand afneemt. Gemeenten houden daarbij zelf de regie over de toewijzing van doelgroepen aan locaties.

Ook de financieringssystematiek verandert. Gemeenten kunnen bij het Rijk een meerjarige vergoeding aanvragen voor de daadwerkelijke kosten van investeringen en het beheer van opvanglocaties. Daarnaast ontvangen zij een tegemoetkoming voor indirecte kosten, zoals administratie en begeleiding. Met deze aanpak wil het kabinet investeringen in duurzame opvangvoorzieningen stimuleren.

Overgangsfase

De regeling treedt in werking op 1 juli 2026. Bestaande regelingen, waaronder de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) en de regeling voor doorstroomlocaties, blijven nog tot en met 31 december 2026 van kracht. In deze overgangsperiode kunnen gemeenten hun kosten blijven declareren volgens de huidige systematiek.

Het kabinet benut deze zes maanden om samen met gemeenten ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze, eventuele verbeteringen door te voeren en gemeenten te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe financieringsmodel.

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