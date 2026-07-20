Nieuwe asielstatussen zorgen voor onduidelijkheid bij reisdocumenten

Door het Europees asiel- en migratiepact zijn er sinds deze zomer drie nieuwe verblijfstitels voor asielzoekers. Dat heeft gevolgen voor het reisdocumentenstelsel, en daarmee ook voor gemeenten. RvIG geeft zelf aan dat nog niet alles duidelijk is.

Sinds 12 juni 2026 gelden nieuwe EU-asielregels, met strengere grenscontroles, snellere procedures en beperkingen op doorreizen tussen lidstaten. De bijbehorende Uitvoerings- en implementatiewet is in april 2026 door de Tweede Kamer aangenomen; de Eerste Kamer moet nog goedkeuren. Dat verklaart mogelijk waarom de uitvoering nog niet overal is uitgekristalliseerd.

Drie nieuwe verblijfstitels

De oude titel ‘asiel bepaalde tijd’ (code 26) is vervangen door drie nieuwe verblijfsstatussen: code 54 (verblijfsvergunning asiel, vluchteling), code 55 (subsidiair beschermde) en code 56 (gezinslid). Aan deze codes hangen verschillende rechten: code 54 geeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen, codes 55 en 56 mogelijk op een reisdocument voor vreemdelingen. De nieuwe titels zijn inmiddels zichtbaar in de Basisregistratie Personen.

Knelpunten bij de balie

Vooral bij codes 55 en 56 is nog niet alles helder, laat RvIG weten. Ook is nog onduidelijk hoe het zit met reisdocumenten die al in omloop zijn onder de oude titel. RvIG werkt hieraan samen met de IND, het ministerie van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, om tot een structurele oplossing te komen. Voor gemeenten betekent dit dat baliemedewerkers voorlopig tegen twijfelgevallen kunnen aanlopen bij het beoordelen van aanvragen.

Wat moeten gemeenten nu doen?

Voor aanvragen met codes 55 en 56 kunnen gemeenten het overzicht op de website van RvIG als leidraad gebruiken. Twijfelt een baliemedewerker, of loopt een inwoner vast in de aanvraag? Dan raadt RvIG aan contact op te nemen met de eigen frontoffice. RvIG geeft aan actief mee te denken over een oplossing per situatie.

Bredere context

Het migratiepact raakt niet alleen reisdocumenten. Zo moeten asielzoekende kinderen voortaan binnen twee maanden na hun aanvraag naar school, in plaats van drie. Voor gemeenten met onderwijstaken kan dit gevolgen hebben voor de planning van onderwijshuisvesting.

Bronnen:

-RvIG, ‘Migratiepact en gevolgen reisdocumentenstelsel’, 17 juli 2026

-Rijksoverheid.nl, ‘Nieuw Europees asielbeleid (Migratiepact)’