Gerechtshof veroordeelt vier verdachten in corruptiezaak gemeente Rotterdam

Het gerechtshof Den Haag heeft vier verdachten veroordeeld voor hun rol in een omvangrijke corruptiezaak rond de gemeente Rotterdam. Het gaat om een aannemer, een onderaannemer en twee voormalige gemeenteambtenaren. Zij zijn schuldig bevonden aan onder meer oplichting, valsheid in geschrift, omkoping en witwassen.

Het strafrechtelijk onderzoek begon in 2017 nadat vermoedens waren ontstaan dat een aannemer van bestratingswerkzaamheden twee ambtenaren had omgekocht. Uit het onderzoek bleek dat de aannemer samen met een van de ambtenaren de specificaties van uitgevoerde werkzaamheden had aangepast. Door bedragen te verhogen of werkzaamheden anders te administreren, ontvingen de aannemer en zijn onderaannemer hogere vergoedingen dan waarop zij volgens de contracten recht hadden.

Luxe goederen en betalingen

De zogenoemde productieverantwoordingsstaten werden veelal opgesteld door dezelfde ambtenaar die deze namens de gemeente ook goedkeurde. Als tegenprestatie ontving hij van de aannemer diverse vergoedingen in natura, waaronder dure fietsen, fietskleding en horloges. Daarnaast kreeg hij betalingen via valse facturen. De totale waarde van deze voordelen bedroeg bijna 450.000 euro.

De tweede ambtenaar werd eveneens bevoordeeld. Zo werden verbouwingen aan zijn woning uitgevoerd door of in opdracht van de aannemer, zonder dat daarvoor een rekening werd gestuurd.

Lagere straffen in hoger beroep

Drie jaar geleden legde de rechtbank de verdachten onvoorwaardelijke gevangenisstraffen op van acht tot veertien maanden. . Daarbij weegt mee dat de strafbare feiten tussen acht en veertien jaar geleden zijn gepleegd, dat de strafzaak al negen jaar loopt, dat een aanzienlijk deel van de schade aan de gemeente is terugbetaald en dat ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn meegewogen.

De twee voormalige ambtenaren krijgen gevangenisstraffen van respectievelijk zes en drie maanden, aangevuld met taakstraffen van 200 en 150 uur. De aannemer is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en een taakstraf van 100 uur. De onderaannemer krijgt een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.