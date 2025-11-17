Gemeenteambtenaren minst tevreden over eigen organisatie

Gemeenteambtenaren zijn grotendeels tevreden over hun werk en collega’s, maar beoordelen hun eigen organisatie kritischer. Salaris, cultuur en doorgroeimogelijkheden krijgen steeds meer gewicht in de beoordeling.

Uit het Werkonderzoek Gemeenten 2024 van A&O fonds Gemeenten, met ruim 4.500 respondenten, blijkt dat ambtenaren vooral tevreden zijn over de inhoud van hun werk en hun team. 85 procent van de medewerkers waardeert hun baan, 78 procent het eigen team, maar slechts 67 procent is positief over de organisatie zelf.

Ondanks de relatief lagere tevredenheid over de organisatie, is deze wel gestegen ten opzichte van 2022. Toen lag het percentage (helemaal) tevreden ambtenaren nog iets lager, namelijk op 65 procent.

Tevredenheid

In het onderzoek is er gekeken naar verschillende aspecten waar medewerkers wel of niet tevreden over kunnen zijn. De hoogste tevredenheid bestaat over de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Ambtenaren zijn het minst tevreden over de resultaatgerichtheid van hun organisatie, de informatievoorziening en communicatie en de mate waarin ze invloed hebben binnen de organisatie. In vergelijking met 2019 is de tevredenheid op bijna alle vlakken toegenomen. De verschillen met 2022 zijn klein.

Redenen voor baankeuze

De onderzoekers vroegen medewerkers die de afgelopen twee jaar in dienst zijn getreden bij een gemeente naar de redenen voor deze keuze. Uit de resultaten blijkt dat de inhoud van het werk verreweg de grootste rol speelt. Maar liefst 70 procent van de instromers noemt dit als beweegreden. Daarnaast groeit het belang van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2019 noemde nog maar 23 procent van de nieuwkomers het salaris als reden voor hun baankeuze, in 2024 al 48 procent. Het salaris speelt de grootste rol bij medewerkers onder de 35 jaar, maar ook bij medewerkers tot 45 jaar neemt de invloed van het salaris toe.

Vertrekredenen

Het onderzoek bekijkt ook de redenen om te vertrekken bij een gemeente. Jongere medewerkers noemen relatief vaak het salaris, de inhoud van het werk en loopbaanmogelijkheden als vertrekreden. Bij medewerkers ouder dan 35 jaar speelt vooral de organisatiecultuur een rol. Dit beeld komt overeen met de resultaten uit 2019 en 2022. Verder blijkt dat hoger opgeleide medewerkers relatief vaker op zoek zijn naar een andere baan omdat ze iets anders willen doen. Bij lager opgeleiden speelt onvrede over de werksfeer relatief vaak mee.

Het tweede deel van het Werkonderzoek Gemeenten 2024 verschijnt op een later moment.