Aansluiting WO-rechten en gemeentelijke praktijk vereist structurele verbetering

Het onderzoek ‘De Gemeente Meester’ brengt de afstemming tussen universitaire rechtenopleidingen en de gemeentelijke juridische praktijk in kaart. Zowel gemeenten, opleidingen als studenten signaleren belangrijke knelpunten én kansen voor een betere aansluiting.

De beschikbaarheid, kwaliteit en aansluiting van WO-juristen op de gemeentelijke praktijk staan onder druk. Gemeenten rapporteren een groeiend tekort aan gekwalificeerd juridisch personeel, wat vooral zichtbaar is bij functies met een strategisch karakter. Juridische vacatures behoren structureel tot de moeilijkst te vervullen functies, mede doordat het imago van de gemeente als werkgever niet aantrekkelijk is voor jonge juristen. Beelden van een trage, bureaucratische organisatie en beperkte doorgroeimogelijkheden overheersen. Ook ervaren gemeenten uitdagingen bij het werven en behouden van jonge juridische talenten.

Jurist anno nu: breder profiel en nieuwe competenties

De eisen aan gemeentelijke juristen zijn in ontwikkeling. Naast juridische deskundigheid vraagt het werk om brede, multidisciplinaire kennis, sociale vaardigheden, risicobereidheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. De moderne gemeentejurist wordt verwacht niet alleen strikt juridisch te oordelen, maar vooral oplossingsgericht en met oog voor publieke waarden te handelen. Gemeenten zoeken naar zogenaamde T-shaped juristen, die overzien én verbinden.

Het onderwijs sluit hier volgens het onderzoek onvoldoende bij aan. Rechtenopleidingen zijn nog sterk gericht op klassieke togaberoepen, terwijl de meerderheid van de afgestudeerden elders terechtkomt. Er is relatief weinig aandacht voor bestuurs- en gemeenterecht binnen het curriculum en beperkte interactie tussen gemeenten, opleidingen en studenten. Praktijkervaring, stages of casusposities vanuit gemeentelijk perspectief blijven onderbelicht, mede door restricties van het civiel effect binnen opleidingen.

Concrete kansen: van toolbox tot samenwerkingsvormen

Het rapport signaleert diverse concrete verbeterkansen. Stimuleren van praktijkopdrachten, scripties en stages binnen gemeenten kan de verbinding versterken. Een digitale scriptiebank, waarin actuele juridische praktijkvraagstukken worden aangeboden, biedt studenten de mogelijkheid om relevant onderzoek te verrichten en zo in contact te komen met de gemeentelijke praktijk. Ook kunnen gemeenten actiever deelnemen aan carrièredagen en gastcolleges organiseren.

Tot slot benadrukt het onderzoek dat structureel overleg en kennisuitwisseling noodzakelijk zijn. Gemeenten en opleidingen dienen vaste aanspreekpunten te creëren om laagdrempelig samenwerking te faciliteren. Alleen zo kunnen universiteiten en gemeenten samen de aansluiting verbeteren en een aantrekkelijker perspectief bieden aan nieuw juridisch talent.

Klik hier voor het volledige onderzoek.

Dit artikel is eerder verschenen op advocatie.nl.