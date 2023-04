Vrijspraak voor ex-wethouders De Mos en Guernaoui

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is vrijdag vrijgesproken in de corruptiezaak waarin hij verdachte was. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken.

De Mos viel zijn – allen van ambtelijke omkoping vrijgesproken – medeverdachten huilend in de armen direct na de uitspraak. Op de publieke tribune werd luid geklapt, gejoeld en op de ramen gebonkt. De Mos zei voor aanvang van de uitspraak al dat hij ‘niets anders’ dan vrijspraak verwachtte. Slechts één verdachte werd veroordeeld: tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit.

De verdachten in de zaak werden naast ambtelijke omkoping beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie. De Mos werd ook vervolgd voor schending van het ambtsgeheim, meineed en mensensmokkel of het tewerkstellen van illegale vreemdeling.

Donaties uit goede bedoelingen

De rechtbank fileerde in een uitgebreid vonnis alle aantijgingen van het OM. ‘Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen,’ aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen De Mos. Zijn partijgenoot Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Volgens het OM hadden bevriende ondernemers de toenmalige wethouders geholpen in ruil voor donaties aan hun partij. Zo zouden ze donateurs hebben geholpen bij nachtvergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten.

Gemeenteraad Den Haag

In deze zaak, waarin in totaal acht personen terechtstonden, zijn partijdonaties van ruim een ton aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos behandeld. ‘Met de beste wil van de wereld kan niet worden vastgesteld dat, en zo ja, in hoeverre, de positie van De Mos en zijn collega één op één door de partijdonaties is verbeterd,’ aldus de rechter.

De Mos en Guernaoui zitten momenteel in de gemeenteraad van Den Haag. De Mos is ook lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche binnen op hun kantoor en bij de wethouders thuis.

De Mos vroeg na de uitspraak een debat in de Haagse raad aan. Hij wil terugkeren in het stadsbestuur nu zijn naam door de rechter is gezuiverd. Het OM kan nog wel in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.