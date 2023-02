Aan de slag met de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is een nieuwe wet die de transparantie van overheidsinformatie regelt. Segment Opleidingen biedt gemeenten de mogelijkheid kennis over de Woo op te doen, onder meer over de toepassing van de wet en de manier waarop ze een Woo verzoek correct kunnen behandelen.

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en maakt het voor burgers en bedrijven mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot overheidsinformatie. De wet is van toepassing op overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies, ministeries en andere organisaties die publiek geld ontvangen.

Actief informatie openbaar maken

De Wet open overheid verplicht de overheid om informatie actief openbaar te maken. Dit betekent dat overheidsorganisaties proactief informatie moeten publiceren, zonder dat hier zelf om wordt gevraagd. Hierdoor krijgen burgers en bedrijven een beter inzicht in de besluitvorming. Ook kunnen zij beter controleren hoe de overheid zich verantwoordt. Overheden zullen diverse stappen moeten zetten om deze informatie actief openbaar te maken. Daarnaast blijft de passieve openbaarmaking van informatie van belang, waarbij personen of instanties een Woo-verzoek bij een overheidsinstantie kunnen indienen.

Nieuw bij deze wet is de zogenoemde Woo-contactpersoon. De rol van deze contactpersoon is belangrijk voor de toepassing van de Wet open overheid. Binnen de organisatie wordt diegene verantwoordelijk voor het beheren en implementeren van de wet. Ook adviseert de contactpersoon het bestuur en de medewerkers van de organisatie over hun verantwoordelijkheden onder de Woo. Verder kan deze vraagbaak hulp bieden bij het aanvragen, verstrekken en verwijderen van overheidsinformatie.

De contactpersoon is binnen de gemeente of andere overheidsorganisatie het eerste aanspreekpunt voor personen, die informatie willen opvragen of bezwaar hebben tegen de weigering van informatie onder de Woo. Zo kunnen verzoeken op een juiste en tijdige wijze worden behandeld.

De rol van de Woo-contactpersoon is belangrijk om ervoor te zorgen dat organisaties de Wet open overheid correct en efficiënt toepassen. Hij of zij draagt zo bij aan een open overheid. Een overheid waar burgers en bedrijven vertrouwen in hebben, en die ze kunnen contoleren op de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd.

Voldoende kennis in huis?

Is uw organisatie voldoende op de hoogte van de Wet open overheid? Segment Opleidingen biedt de cursus ‘Wet open overheid: Actieve openbaarmaking en Woo verzoek’. Tijdens deze cursus leert u hoe u de wet kunt toepassen en hoe u een Woo verzoek correct kunt behandelen. Ook gaan we in op de informatiecategorieën die gemeenten actief openbaar moeten maken. Uiteraard wordt eveneens de eerste jurisprudentie omtrent de Woo besproken.

