Vergunningplicht glazenwassers Zaanstad op 1 juli in werking

De gemeente Zaanstad heeft ruim 40 vergunningsaanvragen binnengekregen van glazenwassers, en dat worden er naar verwachting nog meer. Vanaf 1 juli geldt in de Noord-Hollandse gemeente een vergunningplicht voor de glazenwasserij. Met de maatregel hoopt burgemeester Jan Hamming de criminelen die actief zijn in de sector een halt toe te roepen.

Zaanstad is naar eigen zeggen de eerste gemeente die zo’n maatregel invoert. ‘Criminele netwerken gaan op een schokkende manier te werk met intimidatie, geweld, afpersing en witwassen. Waarbij vooral arbeidsmigranten worden ingezet, uitgebuit en opgehokt in slechte omstandigheden.’ Dat schrijft Hamming in een brief aan de gemeenteraad.

Malafide praktijken

De burgemeester hoopt dat de vergunningplicht het ‘een stuk lastiger’ maakt voor criminelen ‘om buiten het zicht met contant geld hun malafide praktijken te blijven spekken’. Inwoners wordt gevraagd om alert te zijn, onder andere door bij hun glazenwasser te checken of die ook bankbetalingen accepteert.

‘We zijn ons ervan bewust dat de investering voor de vergunning ook iets vraagt van de glazenwassers die gewoon netjes hun werk doen,’ erkent Hamming. ‘Maar met een gerust hart je werk kunnen doen, is ook zeker in het belang van deze ondernemers. Bovendien zullen meer inwoners de keuze gaan maken voor diegenen die een vergunning hebben. Uiteindelijk moeten we dit samen doen om te zorgen voor veilige, leefbare wijken.’

Noodzakelijke ingreep

Het probleem van malafide glazenwassers is volgens de gemeente hardnekkig. Het invoeren van een vergunningstelsel is dan ook ‘een noodzakelijke ingreep’. De gemeente benadrukt verder dat samenwerking nodig is met onder andere het OM en de Arbeidsinspectie om de kwestie op te lossen. Hamming heeft met steun van andere burgemeesters het Rijk om hulp gevraagd om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst.

Overgangsfase

Het besluit tot een vergunningplicht werd begin dit jaar genomen. Op 1 juli is de overgangsfase voorbij. Glazenwassers zijn per brief geïnformeerd over de plicht en hoe ze hun aanvraag kunnen indienen. De procedure duurt 8 tot 16 weken en de kosten bedragen 1877,95 euro, ongeacht of de vergunning wordt verleend. Inmiddels zijn er dus ruim 40 aanvragen ingediend.

Handhaven

Vanaf 1 juli wordt gecontroleerd op naleving van de vergunningsplicht. ‘Indien de vergunningsplicht niet wordt nageleefd, zal handhavend en bestuursrechtelijk worden opgetreden.’ Bedrijven waarvan de aanvraag nog loopt, mogen gedurende de procedure door blijven werken, mits ze per 1 juli betalingen met pin, tikkie of overschrijving mogelijk maken.