Werkgroep wil 10 procent minder explosies dit jaar

De werkgroep Offensief tegen Explosies wil dat het aantal op mensen gerichte explosies en pogingen daartoe met 10 procent daalt dit jaar. Justitieminister Van Weel noemt dat een ‘stevige opgave’ aangezien het aantal explosies al jaren stijgt.

De nieuwe werkgroep werd woensdag gepresenteerd door voorzitter en burgemeester van Rotterdam Carola Schouten (ChristenUnie). Bij de werkgroep zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid en organisaties zoals VNO-NCW aangesloten.

Stijgend aantal explosies

Vorig jaar waren er ruim 1500 explosies in totaal, en in het eerste kwartaal van dit jaar was ook al een stijging te zien. Vooral in de grote steden doen zich veel incidenten voor, maar ook daarbuiten stijgt het aantal explosies. Ongeveer de helft van de gevallen zou aan de onderwereld gelinkt zijn.

Het idee van de werkgroep is inzetten op preventie en nazorg, maar ook op het vinden en vervolgen van verdachten. Daarnaast moet meer bekend worden over de achtergrond van de explosies. Die liggen niet alleen in de criminele wereld, maar hebben soms ook te maken met relaties of arbeidsconflicten, staat in het actieplan van de werkgroep.

Scala aan instrumenten

De VNG stelde eerder al dat gemeenten méér kunnen doen als ze beter geïnformeerd zijn. ‘Hoewel er een breed scala aan instrumenten beschikbaar is, blijken deze in de praktijk soms niet toereikend of nog niet overal bekend.’

De aanpak vergt bestuursrechtelijk, maar ook ‘strafrechtelijk en politieel optreden en inzicht’. Samenwerking met private partijen als woningcorporaties en verzekeraars zou extra barrières kunnen opwerpen voor explosievenleggers.