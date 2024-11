Kennisuitwisseling tegen golf van explosies

Foto: ANP JOEY BREMER, schade na explosie in Rotterdam

Lokale overheden slaan de handen ineen in het nieuwe Netwerk Explosies in Gemeenten. ‘Het netwerk biedt gemeenten de kans om kennis te delen en samen te werken aan effectieve oplossingen voor deze ernstige incidenten.‘

De samenwerking komt als reactie op het groeiende aantal explosies in vooral de grote steden. Afgelopen nacht werd Rotterdam nog opgeschrikt door een ‘grote explosie’ volgens de NOS. In Amsterdam was het 197 keer raak in 2023, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In Rotterdam zijn de cijfers vergelijkbaar.

Landelijk werden er 1053 ontploffingen geteld verleden jaar, waarvan twee derde bij woningen. Vaak zou het gaan om criminele intimidatie of waarschuwingen, waarbij het Openbaar Ministerie de jonge leeftijd van verdachten opvalt.

Strafrechtelijk en politieel

De VNG richt nu in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid het nieuwe netwerk op, en roept gemeenten op zich aan te melden. De bedoeling van het netwerk is ‘gemeenten te ondersteunen bij het omgaan met explosies/woningaanslagen’.

Volgens de VNG kunnen gemeenten meer doen als ze beter geïnformeerd zijn. ‘Hoewel er een breed scala aan instrumenten beschikbaar is, blijken deze in de praktijk soms niet toereikend of nog niet overal bekend.’ De aanpak vergt niet alleen bestuursrechtelijk, maar ook ‘strafrechtelijk en politieel optreden en inzicht.’

Samenwerking met private partijen als woningcorporaties en verzekeraars zou extra barrières kunnen opwerpen voor explosievenleggers. Gemeentemedewerkers kunnen zich hier aanmelden voor het netwerk en om via het besloten VNG-forum informatie uit te wisselen.

Ongrijpbaar fenomeen

Eerder dit jaar maakte de VNG al duidelijk een taak voor zichzelf te zien bij de ondersteuning van gemeenten tegen de incidenten. ‘De omvang en ongrijpbaarheid van dit fenomeen en de onrust in de woonwijken zorgen ervoor dat wij onze leden ondersteunen,’ zei een woordvoerster.

Vlaardingenoverleg

Burgemeesters van gemeenten die vallen onder de politie-eenheid Rotterdam wisselen sinds vorig jaar december ervaringen uit over de toename van excessief geweld en de vele explosies in regio. Het is een initiatief van burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen. Deelnemers aan het zogenoemde ‘Vlaardingenoverleg’ komen regelmatig samen.