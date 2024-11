Demonstratie Amsterdam aangekondigd ondanks verbod

Pro-Palestijnse organisaties hebben een protest tegen ‘fascisme en genocide’ aangekondigd voor woensdag in Amsterdam. Dit ondanks het demonstratieverbod in de hoofdstad, waar zeker tot donderdag 12.00 uur een noodverordening geldt.

De noodverordening is sinds vrijdag van kracht in Amsterdam. Aanleiding waren de ongeregeldheden rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv, die de avond ervoor plaatsvond. ‘Vier dagen later heerst er nog altijd woede, angst en ongeloof,’ schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Ze reageert daarmee op ‘verschrikkelijke beelden’ die rondgingen van de ‘gitzwarte nacht’.

Antisemitische uitingen

Op die beelden is te zien hoe Israëlische voetbalsupporters worden ‘opgejaagd, aangevallen en gemolesteerd’ tijdens hun bezoek aan de hoofdstad. ‘Screenshots van antisemitische berichten zoals het oproepen tot een “jodenjacht”. Filmpjes van haatdragende en racistische spreekkoren tegen “Arabieren”. Van het wegtrekken en verbranden van een Palestijnse vlag tot en met gerichte aanvallen op Joodse en Israëlische supporters, waarbij vele antisemitische uitingen werden gedaan.’

De organisaties die ondanks het verbod een demonstratie voor woensdag hebben aangekondigd, laten een strijdbaar geluid horen: ‘Terwijl zionistische bommen intensief op Gaza neerregenen, probeert Amsterdam degenen die wereldwijd gerechtigheid eisen het zwijgen op te leggen. Wij, het volk, zullen niet medeplichtig zijn aan aanhoudende genocides.’

Veiligheidsniveau

In haar raadsbrief legt Halsema uit waarom een demonstratieverbod volgens haar tijdelijk noodzakelijk is. In het driehoeksoverleg met politie en justitie concludeerde ze ‘dat het beschikbare juridische

instrumentarium onvoldoende toereikend was om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen

en verstoringen van de openbare orde te voorkomen’.

De noodverordening die zondag werd verlengd geldt voor de gehele stad. Behalve demonstraties is ook gezichtsbedekkende kleding verboden ‘daar waar dat aanleiding kan geven tot verstoring van de openbare orde’. Ook het dragen van voorwerpen waarmee de openbare orde kan worden verstoord, is verboden. De politie kan overal in Amsterdam preventief fouilleren, kwetsbare joodse objecten worden extra beveiligd.

Giftige cocktail

Hoewel een officieel onderzoek naar de onlusten nog moet aanvangen, lijken de hoofdoorzaken al bekend bij Halsema: ‘Wat er de afgelopen dagen is gebeurd is het gevolg van een giftige cocktail van antisemitisme, hooligangedrag en woede over de oorlog in Palestina en Israël, en andere landen in het Midden-Oosten.’

De aangekondigde demonstratie zou niet de eerste overtreding van de noodverordening of poging daartoe zijn. Zondag werd het verbod op demonstraties al zonder succes aangevochten bij de rechter. Honderden actievoerders die alsnog wilden demonstreren, werden diezelfde dag opgepakt. Op 50 arrestanten na, is deze groep vervolgens heengezonden.