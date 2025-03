Amsterdam wil minder afhankelijk worden van techbedrijven

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil digitaal minder afhankelijk worden van een paar grote Amerikaanse techbedrijven. ‘Er moet een plan B zijn, willen we voorkomen dat de Amerikaanse regering of Big Tech alles voor ons bepalen,’ zegt ICT-wethouder Alexander Scholtes.

Volgens Scholtes brengt het gebonden zijn aan Amerikaanse bedrijven ‘serieuze risico’s met zich mee, zoals voor de toegang tot Amsterdamse data en de continuïteit van dienstverlening’.

Data in eigen systemen

Als onderdeel van een eerste stap richting onafhankelijkheid van techbedrijven neemt het stadsbestuur een aantal maatregelen. Zo gaat de hoofdstad onderzoeken of meer data opgeslagen kunnen worden in de eigen systemen, in plaats van een Amerikaanse openbare cloudserver. ‘Dit maakt het eenvoudiger om van software te wisselen en vermindert de afhankelijkheid van grote spelers,’ aldus de wethouder.

Bij komende aanbestedingen wordt ‘digitale autonomie’ meegenomen als criterium. Ook wordt gekeken of ambtenaren in de toekomst kunnen overstappen op ‘software die minder afhankelijk is van commerciële en/of Amerikaanse bedrijven’ en of er alternatieve sociale mediaplatformen zijn waarmee Amsterdammers bereikt kunnen worden.

Grotendeels Microsoft

De gemeente werkt nu voor een groot deel met software van het Amerikaanse techbedrijf Microsoft. Ook is de gemeente actief op sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. De gemeente plaatst ook informatie op X, maar daar is de reactiemogelijkheid uitgezet vanwege ‘de vele haatdragende uitingen op dit platform’.

Vorige maand kondigde het Rijk ook al aan het gebruik van Amerikaanse openbare cloudservers te gaan verminderen. Documenten en e-mails worden opgeslagen in eigen datacentra. Twee belangrijke redenen zijn volgens staatssecretaris van Digitalisering Szabó de veranderende geopolitieke verhoudingen en de vervanging van de software van het Rijk eind 2026