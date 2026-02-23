Onjuiste registratie gaf vertekend beeld van geweld tegen Amsterdamse boa’s

De gemeente Amsterdam heeft meldingen van agressie en geweld tegen boa’s meerdere jaren onjuist geregistreerd. Hierdoor zijn eerder gedeelde cijfers over geweld tegen boa’s niet correct.

Dat blijkt uit onderzoek van Controle Alt Delete. Volgens de nieuwste cijfers ligt het aantal incidenten van fysieke agressie in 2025 ongeveer 40% lager dan in 2024. Deze daling hangt mogelijk samen met een meetfout in het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem (GIR). De gemeenteraad is hierover geïnformeerd nadat burgemeester Halsema op de hoogte werd gebracht van het onderzoek.

Wat speelde er?

Controle Alt Delete volgt al jaren het gebruik van geweldsmiddelen door handhavers. De politie kreeg onder meer een stroomstootwapen en een langere wapenstok. Vanaf 2021 experimenteerde Amsterdam met de invoering van een wapenstok voor boa’s. Volgens de gemeente was dat bedoeld om de “constante stroom van agressie” tegen boa’s tegen te gaan. De proef met de korte wapenstok is in december beëindigd.

Eerder onderzoek van Controle Alt Delete over de periode 2020–2022 liet zien dat fysiek geweld tegen boa’s daalde, ook bij teams zonder wapenstok. In 2025 wilde de organisatie het onderzoek herhalen over 2023 en 2024. Daarbij bleek dat de registratie in het GIR niet klopte.

Fout in het registratiesysteem

In het GIR kunnen verschillende vormen van agressie worden aangevinkt, zoals (non)verbale agressie, persoonlijke bedreiging en fysieke agressie. Tot begin 2025 leidde het aanvinken van “niet van toepassing” bij het onderdeel fysieke agressie ertoe dat meldingen toch als fysieke agressie in de hoofdrapportage terechtkwamen. Deze fout is begin 2025 hersteld.

Daarnaast wordt vernieling standaard onder fysieke agressie geregistreerd. Volgens de gemeente ging in 2023–2025 ongeveer 10% van de meldingen van fysieke agressie om ‘geweld tegen zaken’.

In 2025 registreerde de gemeente 158 incidenten van fysieke agressie bij ongeveer 400 fte boa’s. In 2024 waren dat er 260. Vergelijking tussen jaren blijft lastig, omdat niet duidelijk is welk deel van de daling voortkomt uit een daadwerkelijke afname en welk deel uit de eerdere meetfout.

A&O, leverancier van het GIR, geeft aan te werken aan verdere verbetering van het systeem. Onderzoeksbureau O&S werkt aan een eindevaluatie, waarna de burgemeester beslist of de wapenstok terugkeert schrijft Het Parool.