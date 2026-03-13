TK: meer houvast voor boa bij complexe taken

Boa’s hebben volgens de Tweede Kamer meer duidelijkheid nodig over hun bevoegdheden en inzet in de praktijk. Tijdens een debat met minister Van Weel bleek brede steun voor kabinetsplannen om het ‘boa-bestel’ te verduidelijken, al leven er nog veel vragen.

Het kabinet wil in een vernieuwd stelsel vastleggen welke registers boa’s mogen raadplegen om iemands identiteit vast te stellen, wanneer zij moeten wachten op politie-inzet en onder welke voorwaarden zij in aanmerking komen voor verdedigingsmiddelen zoals wapenstok, pepperspray of – in uitzonderlijke gevallen – een vuurwapen. De huidige onduidelijkheid leidt bij handhavers soms tot handelingsverlegenheid: niet durven ingrijpen omdat de instructies niet scherp zijn.

Kamerleden en minister wezen er op dat eenduidige regels ingewikkeld zijn door de versnipperde werkgeversstructuur. Verschillende fracties (onder meer VVD, GroenLinks‑PvdA, PVV, CDA en JA21) willen dat er landelijk meer wordt vastgelegd, bijvoorbeeld over nazorg na ingrijpende incidenten, zodat dat niet per werkgever verschilt. Een Kamermeerderheid steunt plannen om boa’s in het ov sneller toegang te geven tot registers bij geweldsincidenten, en volgt met interesse lopende experimenten, zoals de NS‑proef met wapenstok en pepperspray en de Rotterdamse aanpak van straatintimidatie. De Kamer wil wel dat snel duidelijk wordt of deze pilots werken; de minister heeft toegezegd daar op terug te komen.

Bron: NOS, 12 maart 2026